LANúS OESTE

Conurbano caliente: grosero ataque vandálico contra local macrista de la ciudad de Lanús

Violencia y más violencia. Mucha intolerancia. Así se vive la política nuestra de cada día, y sobre todo en el Conurbano bonaerense, donde los ataques vandálicos a los diferentes locales partidarios, no importa el color político, se repiten cada vez con más frecuencia.





Hoy sufrimos un atentado contra el frente del CAP Lanús Oeste. Repudiamos la intolerancia de los que promueven estos actos. pic.twitter.com/fhYNc8SGn4 — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) 3 de enero de 2017

Esta vez fue en Lanús y ocurrió el martes en horas de la tarde, cuando un grupo de intolerantes, según informó el medio local La Gaceta, produjo destrozos en el Centro de acción y participación del PRO que conduce la ex concejal Susana Arce, en el barrio de Lanús Oeste."En el espacio ubicado en la calle Carlos Casares 2975, se rompieron vidrios, cerraduras y vandalizaron los carteles del edificio. No se lamentaron heridos", se mencionó en la publicación."Hoy sufrimos un atentando contra el frente del CAP Lanús Oeste. Repudiamos la intolerancia de quienes promueven estos actos vandálicos", expresó el intendente de Lanús, Néstor Grindetti a través de su cuenta de Twitter, justo en la previa del encuentro de alcaldes de Cambiemos realizado en el distrito.La solidaridad no tardó en llegar. "Desde el Partido GEN Lanús, nos solidarizamos con Susana Arce y repudiamos profundamente el ataque a la sede del PRO sita en Carlos Casares 2975 de Lanús Oeste que ella conduce y a sus militantes que tanto trabajo realizan", señaló la presidenta de GEN Lanús, María La Rosa.Vale recordar que a finales del año pasado, también en Lanús, algo similar había sucedido contra un local del GEN, donde se registraron pintadas ofensivas contra la lìder de ese espacio, la diputada nacional Margarita Stolbizer."En la mañana del martes 29 (noviembre), apareció nuestro local del GEN Lanús con pintadas en su pared. Es la tercera agresión que recibimos por estos tiempos", expresaba ante La Tecla el dirigente local Daniel López.A la hora de enumerar las agresiones sufridas indicó que "la primera, a principio de año, fue la ruptura de una vidriera de la calle Ministro Brin y la segunda fue una pintada sobre las paredes de la calle Lugones"."Y por último -concluyó- esperamos que así sea, otra vez una pintada sobre la pared de la calle Ministro Brin", expresaba López."Las pintadas realizadas en contra de la Diputada nacional Margarita Stolbizer, tildándola de nazi, nos lleva a pensar la falta de coherencia y de fundamentos para dicho insulto", reflexionó el dirigente.Añadía que "a medida que avanzan las causas, los intolerantes de siempre, creen que con estas muestras de cobardía, van a convencer a alguien que los voten. Nuestro camino comenzado hace diez años es el correcto, nuestros principios son los correctos".A modo de conclusión, López señalaba que "sabemos que estamos por el camino de la verdad, de la democracia, del respeto por el otro, sin bajar los brazos"."Desde el GEN repudiamos este acto vandálico. Como Progresistas continuaremos trabajando por un país mas justo y solidario, con equidad y honestidad", completaba el dirigente.