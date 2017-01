LA PLATA

Bruera, a un paso de la detención: lo fueron a buscar pero no estaba

La información indica que Mariano Bruera, hermano del ex intendente de La Plata, está al borde de ir a prisión. Incluso, anoche, según pudo saber La Tecla, la Policía se acercó su domicilio para llevar a cabo su detención pero el ex funcionario no se encontraba en el lugar

Vale recordar que un día antes la Cámara penal platense rechazó el pedido de eximición de prisión presentado por el abogado defensor de Bruera, quien es uno de los ex funcionarios municipales implicados en la causa que se los investiga por los delitos de cohecho pasivo, cohecho activo, asociación ilícita y pedidos de coimas.



Los jueces Carlos Argüero, Sergio Almeida y María Riust decidieron rechazar el pedido de eximición de prisión de la defensa.



La decisión fue notificada el lunes al juez de Garantías Pablo Reale, quien debía decidir si dejaba la detención en suspenso o si considera el fallo de primera instancia y el de la Cámara como “doble conforme” e instruye la detención.



En tanto, el mencionado Reale ordenó días atrás la detención de los otros siete ex funcionarios municipales que, entiende, podrían están involucrados en procedimientos ilegales de rezonificación de tierras para el programa Procrear.



Valer recordar que los imputados en la causa son: el ex Secretario de Gestión Pública, Enrique Sette; el ex Director de Planeamiento, Roberto Moreno; ex Director de Planeamiento y Obras Particulares, Gustavo Petró; los ex empleados municipales, Raúl Edgardo Moratti y Cristian Ariel Ybarra; un asesor de Sette, Jorge Tomassi; y el agente inmobiliario, Gustavo Roberto Orlandi.



La causa, por la que ya hay dos funcionarios detenidos, comenzó cuando Guillermo Andreau, un vecino y empresario, denunció que funcionarios del gobierno municipal le pidieron, en 2014, la suma de 200.000 dólares para rezonificar un terreno de su propiedad para luego dividirlo en lotes.



