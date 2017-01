CHASCOMUS

Intendente massista enojado con ediles del FPV y Cambiemos: “Les pedimos agua y nos dan anchoas”

Los concejales del FPV y de Cambiemos le rechazaron el Presupuesto 2017 y la Ordenanza Fiscal e Impositiva. El intendente massista Javier Gastón no ocultó su malestar con los ediles de la oposición. “Los mismos que nos generaron este quilombo son los que ahora no nos dan las herramientas para sacar el municipio adelante”, señaló

El intendente Javier Gastón se quedó sin presupuesto para gobernar durante el período 2017 y estalló la pelea política en Chascomús. O mas bien se profundizó.Es que los ediles del FPV sumaron sus voluntades con los de Cambiemos y dejaron sin Ejercicio 2017 al alcalde massista que deberá esperar hasta el inicio de sesiones ordinarias (allá por abril de este año) para ver si el HCD local le aprueba un monto que ronda los 700 millones de pesos.“Me quedé sin Presupuesto y sin Ordenanza Fiscal e Impositiva” le dijo Gastón a La Tecla al tiempo que señaló: “Los mismos que nos generaron este quilombo son los que ahora no nos dan las herramientas para sacar el municipio adelante”.Según pudo saber este medio, la aprobación del Ejercicio que la gestión municipal pretendía había quedado en puntos suspensivos luego de que la sesión pasara a cuarto intermedio.“Nos dejaron 35 millones de deuda y los mismos que nos generaron este quilombo son los que ahora no nos dan la herramienta para salir adelante, atentan contra la gobernabilidad”, apuntó indignado Gastón.Y agregó: “Además, hacen peligrar las obras y el funcionamiento del municipio atentando contra el pago del salario de los trabajadores municipales que se lleva el 80 por ciento del presupuesto”.En ese sentido, el alcalde se mostró sorprendido por la flata de correspondencia entre las fuerzas políticas ya que “el FR garantiza las herramientas de gobernabilidad a Cambiemos y acá a nivel local no logramos que el mismo Cambiemos esté a la altura de las circunstancias, pareciera que se olvidan que el radicalismo gobernó durante 16 años”.Cabe destacar que no es la primera vez que se producen cortocircuitos en torno a ordenanzas de este tipo. Ya el año pasado, en esa misma ciudad, Gastón recién obtuvo el visto bueno a la Fiscal e Impositiva en junio.Sobre el feedback con el peronismo, Gastón indicó: “Hemos estado dialogando con el FPV pero ellos no quieren asumir el costo de aumentar las tasas cuando hoy una propiedad en el centro del pueblo con todos los servicios esta pagando $1,10 por día para tener alumbrado barrido y limpieza y para tener $ 1,50 de cloacas”.“Hay una decisión política de no favorecer la gobernabilidad. Pedimos agua y nos dan anchoas”, consideró.