POLEMICA

Desde el Senado, el massismo cruzó muy duro a la Gobernadora

Un día después de conocerse el veto a la comisión bicameral que pretendía asesorar y dictaminar sobre obras que se encararan con los endeudamientos, los senadores Jorge D'Onofrio y Gabriel Pampin salieron a criticar duramente a María Eugenia Vidal. "Lamentamos que actitudes antidemocráticas sean cada vez más comunes en la gobernadora", dijo el presidente de la bancada en la Cámara alta. En tanto el marplatense la trató de “vetadora serial"

"La Gobernadora se llena la boca hablando de institucionalidad pero no dudó en engañar para salirse con la suya", afirmó Jorge D'Onofrio al referirse al veto de María Eugenia Vidal que le niega a la oposición la posibilidad de asesorar y dictaminar sobre obras, en el marco del Fondo para Infraestructura Municipal.El Presidente del bloque de senadores del Frente Renovador sostuvo: "Durante el debate de las leyes de Presupuesto y Fiscal Tributaria todos los espacios de la oposición hicimos propuestas, algunas aceptadas y otras no, pero alcanzamos un acuerdo y le dimos a Vidal las herramientas que necesitaba. Una de esas propuestas fue la creación de una comisión de seguimiento de las obras del Fondo de Infraestructura Municipal con la participación de todos los distintos espacios políticos que integran el cuerpo legislativo. Condicionado a la inclusión de esas modificaciones es que oficialismo y oposición aprobamos estas leyes. Una vez aprobado la Gobernadora vetó el artículo que le permitía a la oposición participar del control y de poder opinar sobre la obra pública que necesitan los bonaerenses"."De los acuerdos a la estafa", continuó D'Onofrio; quien además sentenció: "Parecería que hay un Cambiemos en el poder legislativo y otro en el ejecutivo que no se comunican o deliberadamente decidieron engañar a la oposición"."Lamentamos que estas actitudes antidemocráticas se empiecen a hacer costumbre en esta gestión. Cambiemos al final es Mantengamos... o Vetemos", concluyó el presidente del bloque massista en la Cámara altaPor su parte, el senador marplatense, Gabriel Pampin, se refirió a Vidal como "una vetadora serial”“Esto es un veto no sólo a una ley sino al diálogo y al respeto a las instituciones que pregonan en los medios", se quejó uno de los impulsores de la Bicameral. Y agregó: "Nos piden responsabilidad y nos contestan con vetos. Vetos a los trabajadores, vetos a los productores, vetos en el acceso a salud, y vetos a la transparencia".Pampin, reflexionó que "es llamativo que en el caso de algunos de los vetos realizados por Vidal, las leyes fueron aprobabas por unanimidad, es decir que los legisladores del partido que ella preside acompañaron con su votos esa iniciativas, con lo que deducimos que ni siquiera respeta la voluntad de los legisladores de su propio espacio político".