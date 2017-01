CONCLAVE CAMBIEMOS

Vidal pone a Joaquín de la Torre como interlocutor con los intendentes y baja línea para la campaña

En Lanús, más de 60 intendentes que responden al oficialismo se reunieron para comenzar a delinear el año político con lo que será el caballito de batalla para las elecciones de medio término: la obra pública. Además, a la tarea que, hasta el momento desempeña, el secretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell, se le suma un jugador fundido al calor del peronismo: el ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre.





Recién arranca el 2017 y desde la estructura partidaria de Cambiemos en el territorio bonaerense no quieren dejar nada librado al azar. No en vano, en lo que fue el primer cónclave de intendentes de este año se discutió lo que consideran será el ancho de espada para las elecciones de medio término: la obra pública.Más de 60 jefes comunales que responden al oficialismo dijeron “presente” en el territorio de Néstor Grindetti, Lanús.Allí, parte del gabinete provincial, entre los que se contaron el secretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell; el flamante ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre¸ el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas y el secretario de Comunicación, Federico Suárez, volvieron a bajar línea política. A ellos, también se les plegó el vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador.Dos conclusiones claves se fueron sabiendo los alcaldes: hay que reverenciarse con Joaquín de la Torre y las obrás públicas deben salir sí o sí este año.Si existía alguna duda sobre el sesgo peronista que, a contramano de la mirada del Jefe de Estado, Vidal quería imprimirle a su gobierno, la designación del flamante ministro de Gobierno y ex intendente de San Miguel como la persona indicada para actuar de interlocutor frente a los jefes comunales de Cambiemos termina de derribarla.“Fue una reunión muy buena donde hicimos un balance de 2016 y comenzamos a proyectar todo lo bueno que haremos en 2017, especialmente en cuanto a las obras que están en ejecución y que están por comenzar”, sentenció el intendente de Junín, Pablo Petrecca.Pero, por fuera de las declaraciones oficiales, otro de los alcaldes que concurrió al cónclave le aseguró a La Tecla que la segunda orden a tener en cuenta para los que día a día están en el territorio es una máxima que deberán repetir como un mantra: “Las obras públicas se tienen que ejecutar en este año cueste lo que cueste”.Incluso, para tal fin, a sabiendas de que Cambiemos tiene mucho intendente novato, pidieron mayor colaboración entre los alcaldes. “Hay que aceitar la sinergia entre los que somos más viejos en materia política y los que recién comienzan”, le confesó otro intendente a este medio.Esa premisa será apoyada, además, por el gabinete de la Provincia. El subsecretario de Desarrollo de Infraestructura Local, Luis Giménez, detalló la forma en que va a interactuar con los municipios el flamante ministro de Infraestructura, Roberto Gigante y pidió "no dudar en pedir la ayuda de los equipos técnicos que tiene el Ejecutivo".