AYUDA DE NACION

Desde Provincia salieron a poner paños fríos: “Los 25 mil millones no son para el año electoral”

El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, aseguró que la transferencia que dispuso la Nación para el gobierno de María Eugenia Vidal "no afecta en nada los recursos que van para las otras provincias" y negó "cualquier intención electoralista" detrás de esa asistencia.

"No es para el año electoral, es para el año 2016 que se terminó, es para cubrir parte del agujero que heredó la Provincia de la gestión anterior", aclaró el funcionario y resaltó que, en el marco de esta transferencia, "no se toca ningún peso que va para las otras provincias, no se toca la masa coparticipable".Lacunza detalló por radio Nacional que estos 25 mil millones de pesos, parte de los cuales se destinarán a avanzar en obras hidráulicas, rutas, cloacas y agua, "es un esfuerzo que hace directamente la Nación con sus propios recursos no de las provincias" e insistió: "Lo despego de cualquier intención electoralista".Tal como publicó LaTecla.Info, Mauricio Macri destinará a la administración bonaerense ese monto a modo de compensación por el tope del Fondo del Conurbano.Vale destacar que la mandataria venía reclamando, con presentaciones ante la Corte Suprema y proyectos legislativos, por los recursos que Buenos Aires dejaba de percibir a partir del límite de $ 650 millones, fijado por ley en 1995. El dinero llegará por decreto, con una transferencia del Tesoro.