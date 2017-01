[FOTO]

Vedette enamorada: oficializó romance con una foto en Instagram

Claudia Ciardone está enamorada. Y así lo hizo saber a través de las redes sociales en donde compartió una imagen con su flamante pareja.

Como te explico lo q TE extraño ! Una foto publicada por Claudia Ciardone (@clauciard) el 3 de Ene de 2017 a la(s) 12:23 PST

Poco se habló de Claudia Ciardone durante 2016. Lejos de los escándalos, la ex Gran Hermano apareció casi nada en los medios, pero solo cuando compartía imágenes hots en las redes sociales. Ahora, volvió, pero para oficializar su noviazgo con una romántica foto.Ciardone se mostró muy enamorada de la mano de Fernando, un empresario zapatero de 46 años que conquistó el corazón de la vedette hace algunos meses y junto al cual decidieron mostrarse en público y oficializar ante la prensa que se encontraba presente."Si estoy muy bien más allá de que hace poquito tiempo, él me dice 'no las digas la gente va a pensar que estás loca', pero yo las siento", expresó Ciardone a Infama sobre sus sentimientos."A Fernando lo conocí por un amigo en común que nos presentó y desde ese día no nos separamos más", indicó sobre el hombre que es padre de tres hijos y que la enamoró profundamente."Es la persona que esperé toda mi vida, compañero, me escucha, me cuida, me protege", aseguró y confesó que a él no es que no le guste la cámara sino que "no pertenece al medio". En cuanto a la posibilidad de un compromiso y formar una familia, indicó: "Es el hombre que elegí para toda mi vida. Primero hay que disfrutar como pareja pero primero lo tenemos que disfrutar nosotros"."Cómo te explico lo que TE extraño!", escribió la rubia en la imagen que se la ve acompañada de Fernando.¡Mirá la foto!