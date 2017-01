BUSCANDO EL RUMBO

Se alejó de Scioli, quiso acercarse a Massa y terminó con el Alberto

Era el más sciolista de los sciolistas, pero ya no. Al igual que otros dirigentes de la provincia de Buenos Aires, enojado sobre todo con el kirchnerismo, Alberto Samid decidió bajarse de la ola naranja y subirse al caballo de Alberto Rodríguez Sáa.

Y el Rey de la Carne no se anda con chiquitas. Invitado al programa Intratables (América) anunció que irá como candidato en las próximas elecciones, aunque no brindó más información al respecto. Es más, no supo decir si apuntará al Senado o a Diputados."Voy con Rodríguez Saá porque es peronista, porque creo que es uno de los más coherentes", señaló el matancero, y agregó que "uno va a San Luis y se da cuenta de que es distinto, eso queremos los peronistas. Eso es lo que realmente necesita nuestro país".En lo que concierne a Scioli, no hubo críticas, ni mucho menos. Incluso manifestó que se lo estaba castigando demasiado en los medios, haciendo hincapié en que se intentaba mostrar la situación personal, algo que "tendría que importarle más a los programas de la tarde que a los políticos".Vale recordar que durante la gestión del ex motonauta, desde 2014 y hasta los comienzos de la administración Vidal, Samid fue vicepresidente del Mercado Central.Es importante que tras la derrota de Scioli, a mediados del año pasado, el empresario de la carne había intentado acercarse a Sergio Massa, al menos eso parecía a partir de las declaraciones mediáticas realizadas por entonces."Hoy el peronismo está dividido en tres: un sector que lidera Cristina Kirchner junto a su hijo, que es La Cámpora, después está la liga de gobernadores, y después está el sector de Massa. Yo me identifico más con lo que está haciendo y con la forma en que se está manejando Massa", había señalado.