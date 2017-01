DISTRITOS CHICOS

Vidal vetó la ley que permitía a menores de entre 14 y 16 años ingresar a boliches bailables

La Gobernadora finalmente dio marcha atrás con el proyecto aprobado en la Legislatura que preveía cambios en la Ley de Nocturnidad. La iniciativa había sido impulsada por el bloque comandado por el peronista Patricio García y alcanzaba a las localidades con menos de 30 mil habitantes. Según pudo saber LaTecla.Info, el veto fue en común acuerdo con la oposición para poder avanzar en una normativa más abarcadora y volverá a ser presentada en los próximos meses.

Según fue publicado en el Boletín Oficial, fue el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia el que solicitó la observación de la iniciativa "en la inteligencia de que la misma no evidencia una primordial consideración del interés superior del niño y de su protección especial".Asimismo, el decreto resalta que "que el artículo 36 de la Constitución Provincial dispone que todo niño tiene derecho a la protección y formación integral, al cuidado preventivo y supletorio del Estado en situaciones de desamparo y a la asistencia tutelar y jurídica en todos los casos"."Los fundamentos del proyecto conducen a una interpretación errada según la cual el proceso de empoderamiento de los adolescentes habilitaría al Estado a desentenderse de su obligación de velar por la promoción y protección de los derechos de aquellos", añade.Por estas razones, la gobernadora María Eugenia Vidal decidió vetar la Ley que preveía una modificación en la norma de nocturnidad, con el objetivo que excluir de la prohibición de ingreso a boliches a menores de 14 a 16 años en localidades con poblaciones inferiores a los 30 mil habitantes.Uno de los impulsores del proyecto, que fue aprobado en la Legislatura, fue el senador peronista Patricio García quien, en diálogo con LaTecla.Info, señaló que "la decisión fue de común acuerdo"."Desde la Provincia se comunicaron conmigo y acordamos no promulgarla. Ellos quieren incorporar una legislación común con intendentes de municipios chicos. Lo hablaron conmigo", aclaró el senador a este medio.En este marco, García destacó que lo importante es que "pusimos arriba de la mesa un tema que hay que tratar, no se puede esconder más. Cuando las cosas no están controladas por el Estado terminamos con serias consecuencias, como pasó en Villa Gesell"."No escondamos la basura debajo de la alfombra. Los pibes salen, esto es una realidad", añadió a LaTecla.Info.En este sentido, el titular del bloque peronista reveló que mantuvo un encuentro con el ministro de Gobierno, Joaquín De la torre; el jefe de Gabinete, Federico Salvai, y el ahora Procurador Julio Conte Grand, en el que le solicitaron la posibilidad de no promulgar la ley y acordar algo juntos que será presentado en febrero o marzo de este año."Se comunicaron con los intendentes de las pequeñas localidades y todos estaban de acuerdo con la normativa", consignó García. No obstante, según consignó este medio, no todos los jefes comunales estaban al tanto del veto y tampoco están de acuerdo con la medida, aunque pretenden ser cautos a la hora de emitir una opinión pública al respecto.