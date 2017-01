PROVINCIA

De 2015 a 2017 sin escalas, y sin nombre: sale "el proyecto", entra "el cambio"

La idea es no decir quien es el candidata o candidato a Senador, probablemente porque todavía no se conozca el nombre. Es más, ni siquiera los propios protagonistas tal vez sepan aún si van a ser postulantes o no en la denominada "madre de las batallas".

"El candidato es el proyecto", repetían sin parar, una y otra vez, tanto los kirchneristas como los peronistas en la previa a las presidenciales 2015, en muchos casos para no manifestar que el candidato iba a ser Daniel Scioli. En ese entonces, también podía ser Florencio Randazzo.



Ahora el latiguillo se lo habría apoderado Cambiemos, y la primera vez estuvo en la boca del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, aunque cambió la palabra "proyecto" por la palabra "cambio". Por ende, para la tropa amarilla que no quiere o no sabe decir quién es su candidato, el candidato es el cambio.



"La gente sabe que este año se vota para consolidar el cambio, al margen del candidato", señaló el titular de la cartera de Seguridad en una entrevista publicada por Clarín en el día de hoy, y luego remató, sin vueltas, que "el candidato es el cambio".



“El candidato es el proyecto, y los proyectos no cambian”, decía Axel Kicillof allá por octubre de 2015. "Hay varios precandidatos, pero el candidato del Frente para la Victoria es el proyecto nacional que conduce la presidenta Cristina Fernández de Kirchner”, afirmaba Mariano Recalde en marzo del mismo año.



