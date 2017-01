SAN FERNANDO

Con la excusa de lanzar el Operativo Sol, Ritondo desembarcó en tierras massistas

El Intendente de San Fernando, Luis Andreotti, y el Ministro de Seguridad Provincial presentaron la extensión regional del programa de seguridad. Participaron el Jefe Comunal de Tigre Julio Zamora y autoridades de los municipios de la zona.

La Provincia de Buenos Aires lanzó el Operativo Sol 2017 para la temporada de verano que comenzó, con un despliegue de 16.000 policías, 450 vehículos y 9 helicópteros distribuidos en 42 partidos bonaerenses.Como se sabe, este año, el programa incluirá a los distritos de la Región Metropolitana Norte, trabajando activamente en San Fernando, Tigre, San Isidro, Escobar, Vicente López y Pilar.El Intendente Luis Andreotti y el Ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, presentaron la extensión del Operativo Sol en Zona Norte en un acto en el Centro de Exposiciones del Parque Náutico de San Fernando.“Estamos siempre para trabajar en conjunto, porque al vecino no le importa si la obra la hace el Estado Nacional, Provincial o Municipal, lo que le pide a los funcionarios es responsabilidad y mejorar la calidad de vida”, sostuvo Andreotti.Y agregó: “El operativo es importante, la Provincia ha asumido una responsabilidad que durante mucho tiempo venimos pidiendo los intendentes de la región, que nos ocupamos mucho de la costa para que miles de vecinos puedan ir gracias a la infraestructura y el mantenimiento que hacemos”.En ese sentido, el alcalde del FR ponderó el hecho de “tener a la Provincia sentad” ya que “en San Fernando, siempre que han venido gobernadores anteriores nos han sacado bastante y hoy nos han dado, así que es un reconocimiento. Estamos siempre para trabajar en conjunto, porque al vecino no le importa la obra la hace el Estado Nacional, Provincial o Municipal, lo que le pide a los funcionarios es responsabilidad y mejorar la calidad de vida”.Por su parte, Cristian Ritondo, ministro de Seguridad bonaerense, explicó que “el Operativo Sol se expandió a zona norte y zona sur; sumando distritos como Quilmes, Ensenada, Punta Lara, Berisso, y desde Vicente López hasta Escobar. La gente viene a disfrutar los días de semana y me parece que tener un cuidado especial, que se sientan cuidados los turistas y quienes vienen a pasear el día y disfrutar de nuestro río también sean cuidados y tengan refuerzos”.Por otro lado, hizo referencia a las tareas que se desplegaran en el Delta: “Hay necesidad de tener una Policía de isla y custodiando a los isleños. La responsabilidad sobre el río la sigue teniendo prefectura pero los isleños habían sido dejados de lado por parte del Gobierno Provincial porque no tenían policía. Tienen que tener seguridad al igual que todo el mundo”.