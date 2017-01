TAPALQUÉ

El escándalo del médico massista: el municipio de Tapalqué afirma que "no cumplía las guardias"

Desde el Frente Renovador señalaron “persecución política” y la gestión local emitió un comunicado donde asegura que al doctor Guillermo Díaz no se le renovó el contrato porque incumplía con sus deberes profesionales.





Cruce de versiones en Tapalqué. Mientras que los diputados del Frente Renovador, Liliana Schwindt y Ricardo Lissalde denunciaron públicamente al intendente de Talalqué (Gustavo Cocconi) por el despido del médico del hospital municipal (Guillermo Díaz), luego de haber participado de un acto político con el líder del espacio renovador Sergio Massa.“Esta acción no se da porque Tapalqué no necesite un médico, es claro que es por su participación política. Cuando Guillermo decidió sumarse a nuestro equipo le sacaron el cargo de Director, algo que él entendió razonable y aceptó", manifestaron los legisladores massistas."Ahora lo hemos elegido como nuestro candidato en las próximas elecciones y ha sido desvinculado como médico del hospital”, había señalado Schwindt apuntando los cañones contra el alcalde local, Gustavo Cocconi (FpV).En el mismo sentido, Lissalde también mostró indignación por la medida tomada por los funcionarios municipales y expresó: “Mientras la ciudadanía pide cambio y renovación, una persona como Guillermo Díaz se suma con intenciones de producir mejoras en su pueblo y los eternos de siempre abusan de su poder con el látigo y la chequera”.Cuando parecía que la cosa quedaba ahí, hoy se conoció un comunicado emitido desde la propia gestión municipal que encabeza Cocconi. Y por supuesto, no se habla de persecución política ni mucho menos. Según lo expresado desde la Comuna, el médico no cumplía con su trabajo.“La causa de que no se le renueve el contrato tiene que ver con que él no cumplía las guardias necesarias, y nunca se quiso reunir conmigo pese a que lo cité en reiteradas oportunidades para acordar sobre este tema”, explicó la doctora María del Carmen Ruiz, Directora del Hospital, quien minimizó el nivel de exposición del tema diciendo que “esta situación no daba para salir en un medio nacional, pero en ese mismo programa la gran preocupación es dónde veranean los políticos, así que lo tomo en ese contexto”.“Esta decisión tiene precedentes que la fundamentan, y que nada tienen que ver con lo político. Cuando asumí la responsabilidad de dirigir el Hospital, el año pasado, convoqué a una reunión de todo el equipo de Atención Primaria de la Salud para hacer algunos ajustes y para definir un organigrama de trabajo", añadió Ruiz.Y destacó que "a esa reunión concurrieron todos menos el doctor Díaz, a cargo del área. Le volví a pedir una reunión y nos desencontramos, entonces le solicité por escrito que me detallara qué actividades realizaba y creo que no lo tomó bien”, explicó la médica."Como no cumplía con las guardias, a comienzos de octubre se le pidió la renuncia a su cargo de responsable de Atención Primaria de la Salud", sintetizó de manera contundente, en respuesta a las acusaciones renovadoras.“Pero que la gente no crea que Díaz trabajaba gratis: se le pagaba todo lo que hacía, menos, obviamente, el cargo político. También en su contrato se había estipulado la colaboración para cubrir guardias activas y pasivas, pero desde noviembre sólo nos hizo un viaje de larga distancia y nos cubrió media guardia”, detalló Ruiz.Además, desde la órbita municipal sostuvieron que el de Díaz no es el único contrato terminado, sino que hubo varios profesionales más afectados por esta decisión tomada a partir de la "determinación de reorientar los fondos a otras necesidades de recurso humano más importantes para nuestro Hospital".