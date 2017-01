PLACER FEMENINO

Eva by Dame: el vibrador de clítoris

El orgasmo femenino para muchos es todo un misterio, tal es así, que según las estadísticas, las mujeres son cuatro veces más propensas a sentirse insatisfecha después del sexo.





Si bien los juguetes sexuales se crearon para ayudar en estas situaciones, muchas veces han probado no ser tan efectivos por cuestiones de comodidad.Por eso Dame creó el nuevo EVA, un vibrador de clítoris que puede usarse durante el sexo, y que es totalmente hands-free (ni el hombre, ni la mujer lo tienen que sostener), y tiene tres velocidades de tiempo que se puede ajustar.Se trata de un pequeño robot de silicona con brazos que se sujetan a los labios mayores de la vagina, durante la penetración, y que tiene forma de pequeño cangrejo de dos patas, el cual posee múltiples opciones cromáticas (azul cielo, rojo pasión, verde bosque, etc). Además de estimular a la mujer, EVA también complace los genitales masculinos, en cualquier posición que le venga la gana.El mismo fue creado por la sexóloga Alejandra Fine y la ingeniera del MIT Janet Lieberman, quienes aseguran que no hay nada similar en el mercado.Todos tenemos bastante claro el uso de los juguetes sexuales en solitario, pero la cosa se complica cuando se utilizan en pareja. El problema, hasta ahora, era que la máquina necesitaba de alguien que la manejara y dirigiera al lugar preciso, y eso restaba atención.Este juguete está en vías de desarrollo ya que sus creadoras están recaudando dinero para financiar la producción através de su perfil en Crowdfunding Indiegogo.