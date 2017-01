TANDIL Y LEZAMA

¿El radicalismo, sin cura? intendentes de la UCR y una muy mala relación con la Iglesia

En los últimos días, dos municipios liderados por el radicalismo se vieron envueltos en diferentes polémicas con la Iglesia local. Primero fue el turno de Lezama y ahora le tocó a Tandil. Los curas no se quedan callados y eso molesta a los Ejecutivos.

"Los dichos del padre no me cayeron bien, bajo ningún concepto. El padre Fernando tiene todo el derecho a opinar, pero ciertamente, lo hace como sacerdote y tiene mucha importancia y en la misa de Navidad”, dijo el jefe comunal tandilense Miguel Lunghi."El no puede tirar una bomba explosiva y quedarse ahí. Es una persona que cuida las almas, que cuida a los chicos, que cuida a los pobres. Si bien es correcto que él diga lo que piensa, me parece muy fuerte como para no hacer una denuncia", insistió el alcalde."Cuando lo vea le voy a pedir que denuncie en fiscalía y si necesita que yo o alguien de mi equipo lo acompañe, con mucho gusto", completó el referente boina blanca.¿Qué fue lo que le molestó tanto al mandamás serrano? Es que el párroco pronunció en la misa de Navidad que en el barrio “La Movediza” se vende droga y la policía libera zonas y entrega armas a los jóvenes.Por supuesto, tras las críticas de Lunghi, el cura recogió el guante y señaló que "mis dichos en aquella homilía no fueron elaborados ni pronunciados con el sentido de denuncia, sino de reflexión de la palabra de Dios, en el contexto de una celebración litúrgica, en el ámbito de la homilía, que es un ámbito de mi competencia".Dijo a su vez que su palabra "tenía como destinatarios a quienes participaban de esa misa, pero no dejan de expresar una gran preocupación, que es también la preocupación de la Iglesia, manifestada en nuestro país en numerosas oportunidades, por los Obispos y por los sacerdotes, religiosos y laicos, que trabajan en permanente contacto con la dolorosa realidad de las adicciones, que no solo destruye a las personas y a las familias, sino que también genera violencia”, añadió el cura.Vale recordar que días atrás, desde el comité radical lezamense cruzaron al cura, Juan Carlos Di Sanzo, que anteriormente –vía Facebook- había criticado con dureza al vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador.“Daniel Marcelo Salvador, vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires. Me dio mucha pena recibirlo en la parroquia en el día de la conmemoración de la restitución histórica de nuestro distrito. Un hombre luchador como su padre, ahora apoyando un gobierno neoliberal conservador, aniquilador de los derechos de trabajadores. Mucha pena, porque la Historia será muy dura con el proceder de estos personajes”, había escrito Di Sanzo.Y la respuesta no tardó en llegar: “Lamentamos y rechazamos los dichos del párroco”, señalaron desde el arco boina blanca local al tiempo que expresaron cierta sorpresa con lo posteado por el cura debido a que según detallaron, los dirigentes radicales fueron “testigos de la cordial bienvenida que le brindó en el atrio de nuestra Parroquia a Daniel Salvador, incluso recordándole su pasado en la ciudad de Dolores donde conoció a miembros de la “Fundación Salvador”.“Esto da lugar a la siguiente reflexión: en la vida no se puede andar con dobles estándares. Se dice algo en un lugar y luego se dice lo contrario en otro, lo que además encubre la cobardía de no hablar 'de frente'. Estas conductas son peligrosas cuando quienes la practican son dirigentes sociales”, subrayaron desde la UCR.Y agregaron: “Lamentamos que precisamente en estos días de la Navidad nuestro “pastor” se ponga la camiseta “K” y pierda el “eje central de su misión pastoral”.Cabe destacar que la catarsis del cura en las redes sociales son cuestiones comunes a su deambular por Facebook. “Mi deseo mayor, es que cambie esta terrible realidad que vive mi Argentina, y para que esto'ocurra (seamos realistas) alguien debe Volver. Mirando a una estrella pediré 'Que Vuelva CRISTINA', supo escribir con anterioridad, Di Sanzo.¿Seguirá esta tendencia? Por el momento, entre el final del 2016 y el comienzo de 2017, los intendentes y dirigentes del centenario partido se mostraron reaccionarios ante los dichos de los párrocos, que claramente no se muestran del todo de acuerdo con algunas de las políticas llevadas a cabo por la administración Cambiemos.