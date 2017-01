LA MATANZA

La nota de color del Congreso del PJ: no lo dejaban entrar y casi los pelea a todos

"Van a volar sillas, se van a matar". Varias fueron las afirmaciones similares esta que se escucharon en la previa del Congreso peronista realizado en los pagos de Lomas del Mirador, Sin embargo, nada de eso sucedió. Todo fue paz y armonía, todo fue unidad. Si dura o no, ya es otro el cantar.

¿Todo paz y armonía? Casi todo. Mientras el Gobernador Daniel Scioli brindaba una especie de mini conferencia de prensa a la entrada del gimnasio en el que se realizó el cónclave, unos metros hacia atrás se escuchó una especie de griterío que fue seguido inmediatamente por unas breves corridas."Dejame, dejame, me voy a la mierda", dijo furioso un intendente del interior, quien al querer pasar desde la parte abierta a la parte cerrada, se encontró con tres contundentes muchachos pertenecientes a la organización que de manera no del todo amable le comunicaron que "por acá entran solo los congresales"."Acepté, de mala gana pero acepté", le dijo el jefe comunal a La Tecla. Pero después la situación cambió, ya que por ese mismo lugar que le habían impedido la entrada a este peronista mandamás (peronista, peronista), sí le permitieron ingresar a otros tres colegas del Grupo Esmeralda."Me acerqué caliente pero tranquilo", agregó el referente PJ del interior. Otra vez encaró como para entrar y otra vez le dijeron que no. "Ahí sí que me re contra calenté, los mandé a la mierda", expresó ya más tranquilo el roqueperense Juan Carlos "Chinchu" Gasparini, rodeado de varios amigos y compañeros que habían hecho bastante para calmarlo."Vos sabés que si los tengo que pelear, los peleo a todos", decía ya entre risas, una vez solucionado el malentendido y a punto de, como correspondía, ingresar al Congreso peronista; sonde obviamente, fue uno de los protagonistas. Incluso, el titular del partido, Fernando Espinoza, a la hora de agradecer a los intendentes del interior mencionó a Gasparini.