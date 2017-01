PRIMARIAS

Legislativas: el peronismo de Vidal podría saltar a la cancha con el Azul y Blanco de De Narváez

Enojado con el PJ luego de que, según él, no lo dejaran participar en la interna provincial, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, parece estar afuera de la unidad peronista bonaerense que se juntó días atrás en el Congreso realizado en La Matanza. Eso no quiere decir que esté fuera del peronismo.

El partido de Perón y Evita tiene ramas de todos tipos y colores y una de ellas tiene la bendición de María Eugenia Vidal. Allí jugaría el paceño y hasta se presentaría en las PASO, de la mano del partido Azul y Blanco, que otrora utilizara Francisco De Narváez para competir con Scioli.A su lado estará otro de los veteranos barones ganadores, el mandamás de Ezeiza, Alejandro Granados, quien fue el primero en despegarse del Frente para la Vicoria una vez consumada la derrota del año pasado. Enseguida se dfijo solamente peronista. "No tengo nada que ver con el Frente para la Victoria", afirmó.También integrarían este grupo con boleta propia el funcionario provincial y ex intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino y el ex ministro de Seguridad y ex jefe comunal de San Miguel, Aldo Rico; ambos con intenciones de volver a liderar sus distritos. Otro que se sumaría es Eduardo Duhalde.El objetivo de este grupo de peronistas comandado por el hombre del poncho es “recuperar la unidad del peronismo y mantener el apoyo a la gobernabilidad de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal”, señalaron en un comunicado.En esta línea, días atrás, apuntaron que “ni lo ‘nuevo’ garantiza éxito, ni lo denominado ‘viejo’ es sinónimo de fracaso. La derrota del peronismo en las elecciones pasadas caló hondo y aún no se vislumbra quién pueda encabezar un liderazgo fuerte que convoque a la unidad por si sólo”.Vale recordar que quien también parecía del grupo pero eligió el Congreso del PJ paa disipar dudas fue el ex mandamás de Pilar, Humberto Zúccaro. “Separemos las cosas, la semana pasa fui invitado a una reunión de fin de año donde estaban otros peronistas y luego nos invitaron institucionalmente a la inauguración de un hospital pero mi espacio es y será el peronismo”, señaló.En ese sentido, el dirigente del PJ remarcó ante La Tecla.info que está trabajando para tratar de ser “una variante para que el peronismo vuelva a recuperar la Provincia, la Nación y por supuesto el municipio en el 2019”.Sobre su supuesta relación con algunos dirigentes de Cambiemos, Zuccaro insistió en que sólo se trata de “amistad y charla informal” y usó la primera persona del plural para ser tajante: “Siempre estamos en el peronismo y eso tiene que quedar bien claro, somos peronistas y vamos a seguir acompañando la conducción que se elija”.En cambio, Ishii, en diálogo con Télam, remarcaba: "Tenemos un peronismo que no lo eligió nadie y lo hace perder dos veces consecutivas y sin participación. Por eso, el 75 por ciento de los peronistas están fuera del PJ porque fue un nido dominado por el kirchnerismo. En realidad, los K usurparon el PJ.Por último, sobre el congreso partidario, opinaba: "Es una truchada más de esta conducción -que preside Fernando Espinoza- que no la eligió nadie y fue puesta a dedo. El Congreso ya está todo arreglado".