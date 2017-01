INCIDENTES

Batalla campal en Villa Gesell: desplazan al comisario

Durante una fiesta clandestina, los jóvenes comenzaron a arrojarse piedras y botellas. Intervino la policía, que reprimió con gases y balas de goma. Hubo 20 detenidos y varios heridos.

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del domingo en un balneario del centro de Villa Gesell, cerca del parador "El Náutico", cuando grupos de adolescentes que participaban de los festejos de Año Nuevo comenzaron a arrojarse piedras y botellas.Fue entonces cuando intervino la Policía Antimotines de Villa Gesell, que respondió con balas de goma y gases lacrimógenos. Los graves enfrentamientos terminaron con la detención de veinte adolescentes que ya fueron liberados. También se registraron varios heridos, aunque ninguno de gravedad. Por los incidentes, varias viviendas y automóviles resultaron destrozados.Como consecuencia, el comisario de la Seccional 1° de la ciudad fue apartado de su cargo. “Es una orden del Ministerio de Seguridad bonaerense. Hacía poco que estaba a cargo", confirmó el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, en declaraciones televisivas.El jefe comunal señaló que "entiende" que hubo una deficiencia en el proceder y sostuvo que "quizás la bala de goma se podría haber evitado, pero no la intervención, porque la situación fue complicada". Agregó que todavía no le fue notificado el reemplazo del comisario.El jefe comunal dijo que quiere “llevar tranquilidad a los padres" al considerar que existe "el operativo Sol para que no se produzcan este tipo de situaciones y desmanes. Unos mil efectivos ya están patrullando y recorriendo las calles de Villa Gesell para prevenir el delito”.