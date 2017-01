NACIóN

Cambiemos no le teme a la unidad peronista y responde fuerte con el lanzamiento de "Macri 2019"

Ante la foto de unidad del peronismo que al parecer apunta fuerte a 2019, desde Cambiemos salen a postular a Macri sin demasiadas vueltas. Primero fue el propio presidente y en la última semana Vidal y Peña también se refirieron a la reelección

Lo dijo él, lo dijo Vidal y lo dijo Peña. Ya casi no quedan dudas. A la cabeza de la boleta de Cambiemos o del Pro, en las elecciones presidenciales de 2019, estará Mauricio Macri; siempre y cuando no se produzcan cambios de consideración.El jefe de Gabinete, Marcos Peña, consideró que "lo natural es un gobierno que pueda trabajar ocho años", al referirse a la posibilidad de una reelección del presidente Mauricio Macri en 2019, aunque apuntó que una eventual continuidad de Cambiemos en el poder estará determinada por el "trabajo y acompañamiento de los argentinos"."Vamos paso a paso", sostuvo Peña, y señaló que "está claro que lo natural es un gobierno que pueda trabajar ocho años, pero eso va a ser la consecuencia del trabajo y acompañamiento de los argentinos".El funcionario dejó abierta así la posibilidad de que el presidente intente un nuevo mandato, algo que días atrás también había considerado posible la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.La mandataria provincial expresó que el jefe de Estado precisa de tiempo para llevar adelante "cambios tan profundos como los que necesita la Argentina".La funcionaria fue entrevistada por el canal La Nación + desestimó, sin embargo, la posibilidad de hablar sobre su futuro y un posible segundo período al frente del ejecutivo bonaerense."Va a necesitar ocho años para poder llevar adelante cambios tan profundos como los que necesita Argentina", dijo Vidal e inclusive indicó que "para mí es una tranquilidad que piense en un segundo mandato". "Creo que la Argentina lo va a necesitar cuatro años mas", remarcó la oriunda de Flores.Antes, en una entrevista concedida a la agencia italiana ANSA, el jefe de Estado dijo que desde el comienzo de su gestión trabaja para "volver a generar crecimiento en el país, que traiga trabajo, a partir de las inversiones", como forma de combatir los altos niveles de pobreza.Y consultado sobre la posibilidad de candidatearse en los comicios generales de 2019, respondió: "No, para nada la descarto"."Esta es la fiesta de la unidad peronista para reventar las urnas el año que viene y volver a ser gobierno en 2019", gritaba eufórico el presidente del PJ bonaerense, en el marco del Congreso justicialista llevado a cabo en La Matanza la semana anterior.Varios fueron los dirigentes entusiasmados, varios fueron los dirigentes confiados en volver al triunfo. Y muchos de ellos destacaron que "la unidad" peronista era una "muy mala noticia" para Macri y los suyos, pues resaltaron que "el pueblo unido, jamás será vencido".