HACIA 2017

Peronizar Cambiemos: Vidal no descartó nuevas incorporaciones

La gobernadora bonaerense advirtió que "seguirá sumando" a su administración a "todos los que crea valiosos" y consideró que la alianza de gobierno "no puede ser un lugar cerrado, eso fue el kirchnerismo". El último incorporado, Francisco Echarren, debutó como subsecretario de Vivienda, Tierra y Hábitat de la Provincia.

"Voy a sumar a todos los que crea valiosos y Cambiemos lo sabe", señaló la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, al apuntar que su espacio debe "fortalecerse". En ese sentido, enfatizó que la alianza de gobierno "no puede ser un lugar cerrado, eso fue el kirchnerismo".En esta línea, aclaró que el presidente Mauricio Macri "nunca en todo el año" le manifestó una "diferencia en relación con las incorporaciones" de su Gobierno, en tanto añadió que "muchas" fueron consultadas con el mandatario y las "discutieron juntos".En una entrevista a Perfil, admitió que "no fue un año fácil" porque Cambiemos debió "sincerar la pobreza, la inflación, lo que se trataba de tapar, y enfrentarlo, como con los tarifas".Por su parte, de cara a las elecciones legislativas del año próximo, sostuvo que "se discute el candidato y la gestión también. Estoy dispuesta a dar la discusión haciéndome cargo de lo que falta y de lo que hicimos"."Una de las cosas que aprendí este año es que los cambios no se van a dar todo lo rápido que espero. No quiere decir que no me enoje, que no sea exigente y que no sea una jefa bastante difícil. Pero tengo un gran equipo", concluyó.Las declaraciones de Vidal se dieron en el marco del debut de la última incorporación del año, el intendente peronista de Castelli, Francisco Echarren, quien comandó en Chascomús la firma de resoluciones que certifican el loteo de tierras para beneficiar a 200 familias y la entrega de escrituras.Días atrás, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, dio el visto bueno para peronizar Cambiemos. "Si se dan condiciones éticas no yo tengo problemas con nadie. Mínimas condiciones éticas”, señaló.Tal como publicó La Tecla, el debate sobre ampliar la alianza caló hondo en el seno del oficialismo y hay opiniones adversas. Pero la pregunta es: ¿beneficia a Cambiemos la sumatoria de peronistas?En este punto, los especialistas en política mantienen posturas disidentes. El titular de Raúl Aragón & Asociados confía en que será beneficioso para Cambiemos cooptar dirigentes peronistas a sus filas. No obstante, pone reparos a la hora de indicar qué tipo de peronismo estaría interesado en sumarse al oficialismo. “Creo que no tienen intenciones de sumarse, aunque ambos se verían beneficiados. Habría que ver si los peronistas están dispuestos. Ellos están jugando a la reunificación del partido”, señaló Aragón en diálogo con La Tecla.En tanto, el analista político, Julio Burdman, coincidió con las declaraciones de Emilio Monzó ante la necesidad de sumar peronismo a Cambiemos. “La alianza entre el PRO, la UCR y los partidos liderados por Elisa Carrió y Patricia Bullrich no alcanza para ganar una elección nacional”.En este escenario, Burdman consideró a La Tecla que para poder resultar vencedor en las elecciones de medio término, “Cambiemos necesita seguir ampliándose para llegar al resultado ganador. En 2015 ganó con voto prestados y ahora deberá sumar más. Se intentó acercar a Margarita Stolbizer y a Martín Lousteau a Cambiemos, pero ante la posibilidad de que ellos compitan por fuera, Monzó sostiene que debe buscar nuevos referentes por otra parte. Y esa parte no puede ser otra que el universo peronista”.