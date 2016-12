TEMPORADA 2017

La política bonaerense y el ocio del verano

¿Qué van a leer y mirar distintos protagonistas políticos de la Provincia en sus vacaciones? ¿Cuál es el destino que eligen para descansar? Intendentes, legisladores y funcionarios adelantan cómo invierten su tiempo de relax.

Con el Presupuesto 2017 aprobado, funcionarios, legisladores e intendentes se preparan para disfrutar de sus vacaciones. La Tecla consultó a distintos referentes políticos bonaerenses que adelantaron qué harán para despejar su mente de cara a un año agitado. A grandes rasgos, la costa atlántica será el lugar más visitado.El libro más solicitado es El hombre que amaba a los perros, que escribió el cubano Leonardo Padura. En Cambiemos, Facundo Manes es el autor de culto.A la hora de elegir series y películas, Netflix pica en punta. Las más vistas, como no podía ser de otra manera, son las que hacen referencia a cuestiones políticas.La particularidad la imponen los intendentes, que, salvo algunas excepciones, afirman que no se to-marán vacaciones por estar “tapados de trabajo”. No obstante, por lo bajo, confiesan que harán una escapada de fin de semana.