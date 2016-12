POLEMICA

En Olavarría le aumentaron a los vecinos pero no a las cementeras

En la sesión del Concejo Deliberante se impuso la postura del bloque que responde al ex intendente José Eseverri para que se logre un aumento de tasas pero no se suba un punto el canon que pagan las empresas que explotan las sierras, tal como lo había propuesto Renovación Peronista.

El jueves 29, tal como estaba previsto, en Olavarría se desarrolló la Asamblea de Mayores Contribuyentes y concejales para tratar el aumento de tasas que había propuesto el bloque que responde al ex intendente José Eseverry. La iniciativa de esa bancada fue presentada tras haber desestimado, en la sesión preparatoria del día 15, el proyecto enviado por el intendente Ezequiel Galli.En la ordenanza aprobada se contempla un aumento de tasas para los vecinos pero no pudo avanzar la iniciativa impulsada por el bloque de Renovación Peronista, que logró reunir a todo el arco del peronismo local y, junto a los cinco concejales de Cambiemos, conseguir que las grandes empresas cementeras pasen de tributar del 3 por ciento al 4 por cientroA pesar que en el día previo a la sesión la cementera Loma Negra, a través de una solicitada aclaró estar de acuerdo y aceptar el posible aumento, inexplicable fue el resultado de la votación.El oficialismo y los bloques peronistas juntaron diez manos en la votación para tratar de que el canon de las cementeras subiera. Pero el eseverrismo, más los bloques de UNA y Radicales Convergentes también llegó a las diez voluntades; con lo cual la definición quedó en manos del presidente del Concejo, el eseverrista Eduardo Rodríguez, quien votó a favor del aumento de tasas a los vecinos y en favor de no tocar en ningún porcentaje a las multinacionales del cemento.El oficialismo de Galli tomó dicha decisión como una clara postura a favor de las empresas y también una actitud desestabilizadora; dado que días atrás otro concejal eseverrista advirtió, en una reunión con el Secretario de Salud, que le avise al intendente que tienen los votos para destituirlo.