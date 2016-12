QUILMES

Sobre el final del año, intendente de Cambiemos obtiene su presupuesto

Por 19 votos a favor, en la última Sesión Extraordinaria de 2016, los ediles de Quilmes aprobaron el Ejercicio 2017 con el cual gobernará el alcalde oficialista, Martiniano Molina.

En un encendido debate, la bancada oficialista logro reunir la mayoría necesaria y le otorgó el Presupuesto 2017 al intendente de Cambiemos, Martiniano Molina.En referencia a este tema el presidente del Cuerpo, Juan Manuel Bernasconi, expresó: “se aprobó la herramienta fundamental que tiene el intendente Martiniano Molina, su equipo, y todos nosotros para que pueda gestionar y que esta ciudad siga creciendo día a día”.En ese sentido, el edil destacó el acompañamiento de la mayoría de los bloques, #salvo el del Frente para la Victoria, del sector del barbismo, que no lo hizo”.Y agregó: “Me sorprende porque saben que es un tema que se necesita. La diputada Evangelina Ramírez ha acompañado en la cámara de diputados de la provincia de Buenos Aires, por eso nos sorprende que en lo local no lo hayan hecho”.En referencia a algunos planteos realizados por algunos concejales, el titular del Cuerpo indicó que “fueron algunas cuestiones que son de porcentaje, de incrementos en algunas tasas, que en realidad las explicó muy bien el secretario Martinelli. Si se suman todas las que están relacionadas a la tasa SUM, el incremento no es del 102% como dicen, sino que es una expectativa de crecimiento, en realidad, de un 30% arriba del 30% del aumento de tasas”, explicó Bernasconi.Cabe Destacar que, según informaron desde el ámbito legislativo local, en el transcurso del corriente año, se aprobaron –entre otras ordenanzas- la creación del Consejo para el Desarrollo y el Empleo de Quilmes, convenios con el Ministerio de Infraestructura para el fortalecimiento y equipamiento comunitario del barrio Monte Matadero y otro con la Secretaria de Vivienda y Hábitat para la realización de obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario del barrio Memoria, Verdad y Justicia.Al mismo tiempo, a través de otros convenios, el HCD aprobó la ampliación los desagües pluviales de Villa Alcira y Villa Lujan con inversiones de más de 150 millones de pesos, a fin de evitar futuras inundaciones de zonas vulnerables y buscando soluciones definitivas para la cuestión. En sintonía con esto, también se aprobaron proyectos para la limpieza de los arroyos Alsina y Lomas de Zamora.