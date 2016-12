CONTINúA EL ESCáNDALO

El HCD de Dolores pidió la remoción de Puig, pero no avanzó en el cambio de autoridades

Los bloques de concejales del Frente para la Victoria y Unión Dolorense-UNA solicitaron que se separe al Secretario de Seguridad de su cargo, por estar involucrado en una denuncia relacionada con el comercio de la droga, la prostitución y el juego ilegal. El presidente del cuerpo, Mario Etchevarren, continúa en su función.

Tras el escándalo desatado por la visibilización de la denuncia que realizó el ex empleado municipal Carlos José Etcheverry, el bloque de concejales de Unión Dolorense-UNA solicitó que se convoque a una sesión especial, que se realizó ayer jueves por la noche, para tratar los graves cargos contra funcionarios municipales y policiales. Con el acompañamiento del Frente para la Victoria, se aprobó el pedido de remoción del Secretario de Seguridad de la comuna, Fabián Puig, y quedó en suspenso el pedido de cambio de autoridades del cuerpo.Etcheverry denunció ante el fiscal Gustavo García una supuesta trama político-policial, “a través de la cual se cobraba por dar protección a comerciantes, a vendedores de drogas, como también a la prostitución y el juego, dando detalles puntuales de los involucrados y la forma en que se realizaba la cobranza por esos ´servicios ilícitos´”, según se transcribe en el diario Compromiso de Dolores.En su denuncia pública, Etcheverry asegura que mientras trabajaba como contratado para el área de protección ciudadana del municipio, el Secretario de Seguridad de la comuna, Fabián Puig, lo mandaba a “buscar dinero a ciertos lugares o negocios”. Y dice que ese dinero era llevado a la casa de un funcionario, que sería el hermano del intendente Camilo Etchevarren. En diálogo con La Tecla, Jorge Domínguez, confirmó que el funcionario al que su cliente denuncia como el que recibía el dinero “es efectivamente Mario Etchevarren”.Si bien la concejal Viviana Kauffman había expresado con anterioridad que los cargos “involucran al menos nominativamente, al señor presidente de este Honorable Cuerpo, doctor Mario Etchevarren”, por lo que inferían “razones éticas y políticas, de peso, de envergadura, graves, que los llevaron a concluir que debe existir por razones de transparencia un cambio de autoridad en el Cuerpo, indefectiblemente”, los ediles decidieron no avanzar con este pedido. Según pudo saber este medio, el motivo de este cambio de rumbo fue que el funcionario no estaría aún imputado en la justicia.