REDES SOCIALES

Una semana sin Facebook ¿ayuda al bienestar emocional?

En Dinamarca se realizó un experimento en el que se les solicitó a usuarios frecuentes de la red social que la abandonaran durante 7 días.

"El uso regular de redes sociales como Facebook puede afectar negativamente las emociones de bienestar y satisfacción con la vida" de las personas, concluyó la investigación publicada en la revista "Ciberpsicología, Comportamiento, y Redes Sociales" (Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking), y reproducida por el sitio web de la BBC.Los investigadores advirtieron que sentimientos como "envidia" y "cambios de humor", que algunas personas pueden experimentar al permanecer mucho tiempo mirando las historias que publican otros, pueden estar provocados por "comparaciones sociales irreales".Fueron más de 1.095 personas -de las cuales el 86% eran mujeres- las que participaron de la investigación, quienes fueron distribuidas al azar en dos grupos: uno que continuó usando Facebook de forma habitual y otro que interrumpió la utilización de la red social por una semana.En promedio, los participantes tenían 34 años, 350 amigos en Facebook y pasaban cerca de una hora por día en la plataforma.Transcurridos los 7 días, emergieron los resultados del estudio. Los participantes completaron otro test en el que el grupo de tratamiento reflejó una mejora significativa en el estado de ánimo con respecto a la semana anterior. Los stalkers -los usuarios que más controlan los movimientos en las redes de sus amigos- padecen un síndrome llamado "Facebook-envidia". Ellos fueron los que registraron un mayor aumento en su autoestima después de no usar la red social.De los participantes del grupo de tratamiento que realizaron el test final, el 13% admitió caer en la tentación y haber usado Facebook en algún momento de la semana. La mayoría de los incumplidores aseguró que el desliz se había debido a una emergencia o que había sido un "accidente"."Para dejar las cosas en claro, si uno es un usuario muy activo de Facebook, debería usar menos tiempo esa plataforma para así incrementar su bienestar", escribió Morten Tromholt, uno de los autores del estudio, citado por el diario The Guardian."Y si uno tiende a sentir envidia cuando está en Facebook, debería evitar navegar las secciones (o a amigos específicos) en Facebook que causen este sentimiento", agregó.En cambio, de acuerdo con la investigación, generar conversaciones interesantes y conectarse con otras personas puede resultar en una experiencia en redes sociales mucho más positiva.