PROVINCIA

La acefalía del ministerio de Producción preocupa también a los aliados

El senador Omar Foglia cuestionó la acefalía del ministerio de Producción bonaerense tras la salida de Joaquín de la Torre, al sostener que “no es buena señal que la provincia más industrializada no tenga ministro de Producción”.

El senador, un ex margarito cercano a Cambiemos, criticó la situación del ministerio, que podría continuar sin titular hasta febrero, luego que De La Torre renunciara para asumir la cartera de Gobierno.“La provincia con todo lo que significa en el escenario nacional, no escapa a la situación de recesión producto de la caída de casi la totalidad de las actividades industriales”, manifestó el legislador, al tiempo que completó que “un área tan sensible que tendría que ser el motor de la reactivación no tenga un referente denota como mínimo falta de planificación en un momento donde es necesario dar certezas”.Por ello, tal como informa DIB, Foglia indicó que “urge contar con alguien que marque las directrices del esquema productivo bonaerense, no podemos darnos el lujo de no tener un ministro de Producción”.Vale recordar que el subsecretario de Turismo (bajo la órbita de Producción), Ignacio Crotto, luego de la reunión de Gabinete ampliado encabezada por Vidal, explicó ante La Tecla que es una posibilidad que en “febrero o marzo se vea que pasa con el ministro de Producción”.Si bien todavía no hay ningún nombre definido, en su momento se especuló que se una Agroindustria con Producción, y que queden bajo la órbita de Leonardo Sarquis.Otra de las posibilidades que se barajaron fue que el lugar sirviera para restaurar la dañada relación entre la Gobernadora y Emilio Monzó. Hubo reunión, hubo cena. Y se dice que hubo un ofrecimiento y que el monzonismo no agarró viaje.El nombre del que se hablaba era el del actual diputado y presidente de la comisión de Presupuesto, Marcelo Daletto, pero la "operación" quedó trunca.Tal como informó este medio, también se mencionó a Marcio Barboza, Prosecretario Administrativo de la Cámara baja nacional.Obviamente, se consideran algunas otras alternativas. Una es que ascienda el Subsecretario de Industria, Comercio y Minería, Agustín O'Reilly. Este es el nombre que propone De la Torre.También surgieron los nombres del intendente de San Nicolás, Ismael Passaglia y de Carolina Castro, Subsecretaria de Política y Gestión de la PyME del ministerio de Producción nacional.