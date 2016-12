CUMBRE

Derrotado barón negó pase a Cambiemos y reforzó su pedigrí peronista

“Separemos las cosas, la semana pasa fui invitado a una reunión de fin de año donde estaban otros peronistas y luego nos invitaron institucionalmente a la inauguración de un hospital pero mi espacio es y será el peronismo”, señaló el ex jefe comunal de Pilar, Humberto Zuccaro.

Humberto Zuccaro eligió la comodidad de la cumbre del PJ para despejar cualquier insinuación de un factible pase a Cambiemos. El rumor había empezado a correrse tras la foto que Vidal logró junto a los viejos barones del conurbano donde se lo vio plegado a la gobernadora bonaerense.No obstante, en diálogo con La Tecla, dio por tierra con esa posibilidad y pidió distinguir en lugar de ver. “Separemos las cosas, la semana pasa fui invitado a una reunión de fin de año donde estaban otros peronistas y luego nos invitaron institucionalmente a la inauguración de un hospital pero mi espacio es y será el peronismo”, señaló el ex jefe comunal de Pilar.En ese sentido, el dirigente del PJ remarcó que está trabajando para tratar de ser “una variante para que el peronismo vuelva a recuperar la Provincia, la Nación y por supuesto el municipio en el 2019”.Sobre su supuesta relación con algunos dirigentes de Cambiemos, Zuccaro insistió en que sólo se trata de “amistad y charla informal” y uso la primera persona del plural para ser tajante: “Siempre estamos en el peronismo y eso tiene que quedar bien claro, somos peronistas y vamos a seguir acompañando la conducción que se elija”.Dentro de ese contexto, el exalcalde postuló que “falta mucho para saber quien será el conductor, hay muchos compañeros que se lo merecen y hay que ir acompañando y no tirar a los compañeros viejos por la ventana dino que escuchar su sabiduría y experiencia”.“Tenemos que aggionarnos, hay que unir a todos y unificar criterio, porque es la única manera de recuperar algo”, consideró Zuccaro.Por último, brindó detalles sobre el rol que debería ocupar CFK: “Cristina tiene que estar incorporada dentro del peronismo porque es una peronista mas, no corresponde que se corra pero tiene que saber que es una compañera más”.