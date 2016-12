LA MATANZA

Partido Justicialista: las repercusiones del Congreso

Todas las voces después de las definiciones de los apoderados.





Tras definir los nuevos apoderados del partido, las repercusiones entre los presentes no tardaron en llegar. En diálogo con La Tecla.Info opinaron:Scioli: “Es un encuentro de responsabilidad, de cara a este momento tan sensible en lo económico, en lo social y productivo, en el cual el peronismo tiene que tener una capacidad de autocrítica, reflexión y actualización, para interpretar las nuevas demandas y ser una referencia de cara a los trabajadores y la clase media. Ante los indicadores que se han conocido hoy de la caída de la actividad económica en los distintos sectores, es muy importante que el gobierno nacional y provincial pongan todo el esfuerzo en reactivar la economía. Nuestra posición en defensa de la industria nacional y el trabajo argentino”.Ricardo Casi (intendente de Colón): “El peronismo es muy pragmatico además del dogma, hay que aspirar a un proceso de renovación, de caras nuevas, que nos lleven a recuperar la confianza con el electorado que nos dio la espalda en las últimas elecciones”.Germán Lago (intendente de Alberti): “Aspiramos a empezar a cobrar el protagonismo que debemos tener como peronismo de la Provincia, a que cada uno de los que realmente queremos recuperar la provincia y el país hagamos el esfuerzo posible para intentar generar la unidad que corresponde, si no es así hay que asumir con naturalidad que podamos tener alguna interna pero con tranquilidad, sabiendo que necesitamos recuperar la Provincia, generando conciencia en la ciudadanía”.Carlos Kunkel: “El peronismo ha tenido un momento de debate interno, yo creo que ahora estamos en el momento de comenzar a elaborar la síntesis para lograr la unidad de todos los sectores del peronismo que estén dispuestos y conformes con participar dentro del partido, y a partir de allí ofrecer a la ciudadanía una alternativa electoral que represente la voluntad interna y que suscite las adhesiones y acompañamiento de la ciudadanía”.Abal Medina: “Lo importante es armar una sola lista, más que del peronismo, del conjunto del campo nacional y popular, de todos los sectores que tenemos un conjunto de políticas alternativas a las neoliberales que viene planteando el gobierno. Todo gobierno quiere su oposición dividida, nosotros no podemos entrar en ese juego. Tenemos que construir una mayoría, y para eso hay que sumar cosas distintas, tener humildad, no sectarismo”.Alberto Descalzo (intendente de Ituzaingó): “Estamos en una instancia de organización. El peronismo siempre se va renovando poco a poco, porque es el camino que tiene que seguir. Es un partido que se va actualizando con una agenda permanente del lado de los trabajadores y los que más necesitan, sobretodo en momentos de crisis donde hay despidos, donde no se contemplan los salarios. Hoy veo una sola lista de cara al 2017, más adelante vemos”.Martín Insaurralde: “Lo que vinimos a buscar acá es el espíritu de las ideas que va a representar el peronismo el año que viene, para saber cuáles son los hombres y mujeres que elegiremos, falta mucho. Es lógico que siempre haya disputas, diferencias metodológicas, pero ahora es un buen momento de maduración. Pasó un año de haber perdido las elecciones, el reacomodamiento es lógico que pase en cualquier partido político”. Sobre Massa, agregó: “Tenemos los brazos abiertos para todos los peronistas que crean que podemos formar una gran fuerza plural y que construyan nuevas mayorías para representar a los bonaerenses”.