LA MATANZA

A partir de ahora, el PJ tendrá 12 apoderados y una mesa de conducción política

El PJ bonaerense le empieza a poner los cascabeles al gato y el congreso partidario para respetar lo que meses atrás había sellado de palabra, ampliar el número de apoderados, comenzó a definirse. Según pudo saber La Tecla.Info, mientras el rock nacional sonaba desde los parlantes, se cerraron los últimos acuerdos y quedaron definidos los flamantes integrantes.En definitiva, la primera sección tendrá como representante al intendente de San Martín, Gabriel Katopodis y su par de Escobar, Ariel Sujarchuk. Mientras que por la tercera el cargo será para el diputado bonaerense Fernando "Chino" Navarro y el intendente de Berazategui, Patricio Mussi.A su vez, el interior será representado por el alcalde de Saavedra, Hugo Corvatta, y su par de San Antonio de Areco, Francisco "Paco" Durañona. Además, en representación del movimiento obrero, quedará el sindicalista Pedro Borgini, quién fuera ex presidente del Concejo Deliberante de La Plata al que se le sumó el pejotista matancero, Mario Cupelli.De esta manera, los flamantes apoderados se sumarán a Jorge Landau, Eduardo “Wado” De Pedro, Ulises “Coco” Giménez y Eduardo López Wesselhoeft.“Hubo coincidencias de todos los sectores para que demos este paso”, manifestó Katopodis a La Tecla.Info al precisar la nueva confirmación de apoderados del PJ. Además, explicó que "se amplió el número para que todos los sectores se puedan sentir representados".Así las cosas, en la previa y mientras el encuentro se colmaba de presencias de todo tipo, el intendente de Roqué Pérez, Juan Carlos Gasparini manifestó a La Tecla.Info, que el principal objetivo, además de los apoderados, es “formar un nuevo peronismo”. En esa sintonía, señaló: “queremos recuperar el peronismo, algo que la gente confíe en nosotros y para ello tenemos que trabajar entre todos”.Asimismo, el flamante apoderado en representación del movimiento obrero, manifestó a La Tecla.Info que "hay que ordenar al peronismo", y señaló que el sector debe "estar todo unido, discutir, hacer una critica puertas adentro del peronismo" y desde allí avanzar. Además, se modificó la carta orgánica del partido y los apoderados no deberán ser abogados como requisito excluyente. "Preferentemente abogados", señala desde este jueves.Por otra parte, por fuera del convenio por los nuevos apoderados y mostrar la unidad del pejotismo, también se decidió conformar la Mesa Política con el objetivo de apoyar las decisiones que tome el Presidente del partido que estará conformada por 12 miembros con igual representación sectorial y a los que se plegaran la representación de los gremios que acompañan al peronismo.Además, se confirmó que se ampliará el número de representantes en la nueva Junta Electoral. Los nombres serán Juan Pablo De Jesús, Hugo Curto, Edda Acuña, Verónica Magario, Patricio García, Facundo Tignanelli, Néstor Alvarez, Miguel Santellan y Susana Gordillo.La apertura estuvo a cargo de Julián Domínguez, el ex presidente de la Cámara de Diputados, quien recordó a Alberto Balestrini, ex vicegobernador de la Provincia, y dijo: "Él diría que la peor noticia para el gobierno nacional es que el peronismo está unido nuevamente". Asimismo, destacó a Díaz Bancalari, que no pudo estar presente por problemas de salud.Al tomar la palabra, el actual titular del PJ Bonaerense, Fernando Espinoza, abrió las puertas del peronismo a “todos los desencantados con Cambiemos, a los socialistas, a los radicales, a los vecinalistas”. En la misma línea, convocó a que “el peronismo tenga una nueva mayoría para darle el triunfo a toda la Argentina","Sabemos que el peronismo bonaerense es la hermana mayor de las provincias peronistas de Argentina. No tenemos gobernación hoy circunstancialmente, pero tenemos la fuerza de la militancia”, cerró Espinoza, que aprovechó el fin del discurso para repudiar los acontecimientos en Jujuy y el proceso judicial contra Milagro Sala.Otra de las definiciones que arrojó el congreso fueron los integrantes de la Comisión de Acción Política, que asesorará al partido en los lineamientos para constituir los frentes electorales, y que estará integrada por Fernando Espinoza, como Presidente del PJ bonaerense; el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, que se desempeñará como secretario y el intendente de Berazategui, Patricio Mussi.También el el intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra; el senador nacional Juan Manuel Abal Medina; los diputados nacionales Oscar Romero y Gustavo Arrieta; el intendente de General Paz, Juan Veramendi; el senador bonaerense Norberto García; el ex funcionario Alberto Pérez y el intendente de Moreno, Walter Festa; Julián Domínguez.Y además el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta; el camporista Facundo Tignanelli; el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; las diputadas nacionales Teresa García y Fernanda Raverta; la intendenta de La Matanza, Verónica Magario; la ex senadora bonaerense Marina Moretti y el diputado nacional Carlos Castagnetto.Por fuera de los nombres, hubo pronunciamientos con guiños a CFK y Milagro Sala mediante un documento común que proclama, entre otras cosas, una persecución política hacia la ex Jefa de Estado y la dirigente jujeña."Desde su primer día este Gobierno inició una formidable persecución política, mediática y judicial centradas fundamentalmente en las personas de Cristina Fernández de Kirchner y de muchos de sus funcionarios". Así, se recalcó que "todo esto tiene su máxima expresión en la detención de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, ilegítima en todas sus formas y presa política de este Gobierno y del régimen neoliberal”, argumenta uno de los principales párrafos del documento.