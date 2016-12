ÉL 44, ELLA 19

Famoso integrante del Bailando conquistado por una joven tenista

La chica tiene 19 años, es de Mar del Plata, se llama Florencia Galdo y es la número 22 del ranking de Argentina. Acaba de blanquear su romance con El "Chino" D'Angelo.





La noticia no deja de sorprender: Walter Chino D’Angelo (44) conquistó a Florencia Galdo (19), y en Ideas del Sur esto sería un escandalete. La diferencia de edad (25 a favor) y la profesión de ella (tenista profesional) sería un pan comido para Marcelo Tinelli y todo su staff del Bailando por un sueño. Los chicos comenzaron a salir hace un par de meses, y ya no tienen problemas en mostrarse juntitos.“Yo también soy deportista, hice tenis de joven. Ella es muy madura para la edad que tiene, tiene la conducta necesaria para el deporte, en el que no se puede desviar. Ella vive en el Cenard, gracias al Colorado Javier Mac Allister, el secretario de Deportes de la Nación. Ella está allá de lunes a jueves, y los fines de semana viene a mi casa. Capaz que si en la semana juega algún torneo y puede, viene a mi casa también. Yo también la voy a ver, sino”, dijo el humorista en Ciudad.“Soy bastante celoso. No es una locura, pero no debería ser celoso. Ella me encaró a mí, su mamá me la presentó. Yo que sé, me siento un pibe, ja, ja. El hombre tiene la edad de la mujer que se enamora. Igual, hoy las cosas son diferentes, la edad no es tan importante, las mujeres son muy maduras. Tenemos cosas en común que quizá no podría congeniar con una mujer de mi edad. Por suerte me llevo muy bien con su madre y con sus hermanos mayores”, agregó.“Con mi hija se lleva de maravilla, es increíble. Flor conoce a mi familia y yo conozco a la suya. Es una relación en serio, todo va muy bien por ahora. Pero las relaciones pueden durar para siempre o muy poco. Uno nunca sabe. Por ahora estamos muy bien”, terminó.Te mostramos imágenes de Florencia de su Instagram: