JUSTICIA

Nueva ronda de indagatorias podría complicar más al hermano de Bruera

Luego de que Mariano Bruera fuera citado a declaración indagatoria, será el turno compadecer ante la justicia de dos de los imputados y podría complicarse más la situación del hermano del ex intendente de La Plata.

Luego de que la justicia negara la nulidad del proceso judicial, se dio marcha nuevamente a la indagatoria de Mariano Bruera, hermano del ex intendente de La Plata, Pablo Bruera, quien fue acusado de malversación de caudales públicos junto con otro grupo de ex funcionarios municipales.El apuntado, fue citado a declarar y ya compadeció ante la justicia. Ahora es el turno de dos de los imputados y podrían complicar más la situación de la denominada Causa Bruera.En efecto, el resto de los involucrados son los exconcejales Gabriel Céspedes y Cristian Vicent; Javier Nohaczewski (ex delegado de Tolosa); Patricio Yalet y Cristian Pérez (referentes de la agrupación Renovación y Militancia), todos ellos procesados por el delito de peculado. Los primeros dos, Céspedes y Vicent, deberán presentarse a indagatoria este jueves.La imputación tuvo lugar tras la denuncia que presentó el secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de La Plata, Darío Ganduglia, quien propició una línea de investigación contra la gestión saliente de Pablo Bruera.De acuerdo a la denuncia, se llevaron adelante dos hechos. En el primero de ellos, los empleados municipales utilizaban con fines particulares maquinarias de uso público, tales como camiones, retroexcavadoras y retropalas.De acuerdo a la hipótesis de la actual gestión, Mariano Bruera era quien ordenaría prestarle camiones que utilizaban las delegaciones para ser utilizados por Yalet o Pérez.En el segundo de los hechos, el fiscal a cargo de la investigación, Marcelo Romero, entiende que, desde febrero de 2014 hasta fines de noviembre de 2015, en calle 134 entre 79 y 80 de la localidad de Los Hornos, donde funciona un depósito municipal, dos funcionarios de la Municipalidad de La Plata omitieron hacer actos de su oficio.