ESTAFAS

Detuvieron a ex funcionario sciolista tras llevar varios meses prófugo

El ex subsecretario de Atención de las Adicciones, Carlos Sanguinetti, fue detenido después de varios meses prófugo de la justicia. Se lo involucra en una estafa al estado mediante facturaciones truchas.

En la tarde del miércoles, Carlos Sanguinetti, ex subsecretario de Atención de las Adicciones de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli, fue detenido tras varios meses prófugo. El hombre en cuestión, fue apuntado por el fiscal Jorge Paolini, como integrante de una asociación ilícita que defraudó al estado.Sanguinetti se encuentra involucrado en la causa que investiga estafas en la compra de insumos en el ministerio de Salud bonaerense. Luego de varios meses prófugo, fue detenido en su domicilio en las primeras horas de la tarde del miércoles y luego de que la defensa agotará todos los medios para frenar el pedido de captura que pesaba sobre él.En tanto, luego de pasar la noche en la DDI de La Plata, será indagado por el fiscal este mismo jueves.Conforme a los trascendidos, la causa ya estaría en condiciones de ser elevada a juicio, ya que la fiscalía contaría con todas las pruebas fehacientes para comprobar el armado de expedientes a favor de ciertas empresas.Además de los ya detenidos, el empresario farmacéutico Leandro Paci, el ex empleado de la Subsecretaría de Adicciones del Ministerio de Salud, Hernán Jorge Azzarri, y los imputados, Víctor Shama (dueño de una imprenta), y la exdirectora general de Administración del organismo público, Beatriz Priolo, se encuentra prófuga otra ex funcionaria. Se trata de Viviana Caleghi, integrante de la Subsecretaría de Prevención de las Adicciones.