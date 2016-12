AMORES CRUZADOS

María del Mar blanqueó romance con un ex de Silvina Escudero

El nuevo romance de María del Mar llamó la atención de los programas y páginas de espectáculos. Es que la modelo está de novia con Lucas Velasco, quien fue novio de Silvina Escudero y lo mostró en Instagram.





Mis amores❤ @lucasvelascook Una foto publicada por Maria Del Mar (@mariadelmar_molar) el 27 de Dic de 2016 a la(s) 10:15 PST

Matías Alé y Silvina Escudero fueron novios, allá lejos y hace tiempo. Luego, se separaron en muy malos términos y cada uno rehizo su vida... Poco tiempo después, él se cruzó con María del Mar Cuello Molar -con quien se casó, en octubre de 2015- y ella se enamoró de Lucas Velasco . Ninguna de las relaciones llegó a buen puerto.Hasta aquí, nada extraño. Lo curioso viene ahora: la ex de Alé y el ex de Escudero han cruzado sus caminos. Fue ella quien lo confirmó, al subir una foto de su flamante novio junto a su bulldog francés,Desde que no está con su ex marido, Matías Alé, María del Mar Cuello Molar salió del radar mediático y mantuvo un perfil bajo."Mis amores", dice el título de la postal con la que dejó ver sus sentimientos por su mascota y por su nuevo novio.