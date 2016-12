BALANCE 2016

Vidal cerró el año y destacó el trabajo en equipo: “La Provincia duele, pero le ponemos el cuerpo”

La Gobernadora encabezó la reunión de Gabinete ampliado y realizó el balance de 2016. Hizo hincapié en el impulso de la obra pública y resaltó la labor de los ministros y secretarios. “No creo que la gestión y la política se hagan de grandes anuncios, el vínculo se forma con las pequeñas cosas de todos los días. Los bonaerenses necesitan que no bajemos los brazos y no nos cansemos nunca”, arengó.





"El lunes había una situación grave en Pergamino. Detrás de todo el trabajo, hay un dato que no se conoce: cuando se empezó la gestión no había botes para trabajar en una situación de emergencia y había 39 colchones. El lunes sabía que había un equipo de emergencia y contaba con 60 mil colchones por si hacían falta. Esa es una de las tantas cosas que no se muestran en los videos", inició su discurso la gobernadora María Eugenia Vidal en la última reunión de Gabinete del año, en la que realizó un balance de todas las políticas llevadas adelante en 2016.En esta línea, reveló: "El viernes voy a ir a Batán a ver como funciona una fábrica pesquera que reactivamos en la cárcel. Eso, como la reforma penal, nunca se hizo antes. Detrás de cada obra hay historias. Nuestra primer ruta terminada es la ruta del cereal, que voy a ir mañana”.“Hoy los trabajadores de Cresta Roja me invitan a pasar fin de año con ellos, hace un año estaban cortando la calle. A partir del mes de marzo todas las comisarías van a tener una PC conectada a Internet. Eso no se ve en un spot, es el trabajo que no es visible”, añadió.Asimismo, la gobernadora resaltó que el mercado “volvió a creer en quienes gobernaban la Provincia y nos dieron créditos a las tasas mas bajas, recuperamos millones que estaban malgastados, como en IOMA”.A continuación, destacó la labor del Ministerio de Salud, de las secretarías de Comunicación y Medios, que entablaron el diálogo con los intendentes para conocer sus necesidades."Quiero sumar el trabajo de Educación y el de Desarrollo Social, mas allá de las mejoras en los números. Un título de una carta que me mandaron resume todo: albóndigas con papas y banana con dulce de leche, que hacía mucho no se comía en las escuelas", contó Vidal.“No importa el color político, eso ha permitido que trabajemos muy bien. No creo que la gestión y la política se hagan de grandes anuncios, el vínculo se forma con las pequeñas cosas de todos los días. Los bonaerenses necesitan que no bajemos los brazos y no nos cansemos nunca”, arengó a su equipo.“Sé que ponerle el cuerpo es difícil, esta Provincia todavía duele pero le ponemos el cuerpo o nos quedamos encerrados en el despacho. Disfrutemos lo que hacemos, este ha sido un año muy difícil”, dijo.“Tuve un gran equipo que se pegó la camiseta y la peleó al igual que lo hice yo. Fuimos un enorme equipo de gente empujando. Sin ustedes, nada hubiera sido posible”, señaló y le agradeció al presidente Mauricio Macri, quien “siempre confió en nosotros”.También, destacó el trabajo de Federico Salvai, el jefe de Gabinete y su mano derecha; y pidió "un aplauso para (Julio) Conte Grand, no esta acá porque es muy respetuoso de la división de poderes. Es un orgullo que asuma y bienvenida Fernanda Inza que hoy se suma al equipo".Por último, Vidal deseó “feliz Navidad y Año Nuevo; descansen porque vamos a trabajar el doble. No sólo por el desafío electoral, sino que quiero que la gestión no pierda impulso”.La reunión de Gabinete ampliado comenzó con el discurso del vicegobernador, Daniel Salvador, y luego tomaron la palabra Lalo Creus, referente de la Organización Identidad Nacional de la Matanza; Ana Abraham, docente y directora suplente de Secundaria N 4 Eduardo Acevedo de La Matanza; Lucrecia Yudati, subteniente de la Policía Bonaerense;Fernando Pengsawath, sargento de la Policía Bonaerense quien recibió además la condecoración por el Premio Gobernación 2016. Cabe destacar que ambos efectivos resultaron heridos durante la famosa triple fuga.Además de ministros y demás funcionarios del Gabinete, participaron de la reunión el intendente de Berisso, Jorge Nedela; de Quilmes, Martiniano Molina; de General Rodríguez, Darío Kubar; de San Miguel, Jaime Méndez; de Olavarría, Ezequiel Galli.