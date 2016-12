ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

El “margarito” Omar Duclós, director de OCEBA: "El GEN mantuvo su lugar"

El ex diputado nacional y ex intendente de Azul, Omar Duclós, fue designado como en el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia en representación del GEN, fuerza política que lidera la diputada Margarita Stolbizer.

Desde el espacio salieron a aclarar que la designación “no tiene nada que ver” con la aprobación del Presupuesto 2017. En diálogo con LaTecla.Info, el flamante director, aseguró que “como pasa con organismos autárquicos, tienen una composición plural. Desde hace años, en OCEBA, teníamos un representante del GEN, el ingeniero Alfredo Cordonier, quien se jubiló este año”.En este sentido, Duclós aseguró que el partido de Margarita Stolbizer tan sólo “mantuvo el lugar” con su nombramiento.Cabe destacar que el ex mandamás de Azul formó parte de un brindis encabezado por la gobernadora María Eugenia Vidal en la Legislatura, del que también participaron el massismo y un sector del peronismo, y se celebró la sanción del Presupuesto 2017.Sobre su designación, Duclós señaló: "Es un desafío interesante, que asumo con la responsabilidad y el compromiso con que he desempeñado todas las funciones en mi trayectoria pública. Me siento honrado de haber sido promovido para cumplir este rol por nuestro bloque de diputados provincial, con el respaldo partidario correspondiente, a quienes agradezco especialmente la propuesta”.“Siempre hemos sostenido que la oposición debe ejercer el seguimiento y control de la gestión de gobierno y ocupar particularmente los espacios en los organismos pertinentes, y coherente con ello hemos aceptado esta misión. Trabajaré intentando contribuir en el ejercicio de la responsabilidad que tiene el OCEBA, de bregar por el acceso, calidad, eficiencia y cuidado del ambiente, en la prestación de un servicio público vital, atendiendo fundamentalmente el interés y los derechos de los usuarios", añadió el ex legislador nacional.El OCEBA, es un ente autárquico creado por la ley 11.769 (Marco Regulatorio Eléctrico), para ejercer el control y fiscalización del cumplimiento de los contratos de concesión para la prestación del servicio público de electricidad, en el ámbito de las áreas concesionadas en la Pcia de Bs. As, a cargo de las empresas distribuidoras Atlántica (EDEA S.A.), Norte (EDEN S.A), Sur (EDES S.A)., La Plata (EDELAP S.A.) y 200 cooperativas eléctricas del interior bonaerense.Su sede central funciona en la ciudad de La Plata, cuenta con delegaciones regionales en San Nicolás, Bahía Blanca y Mar del Plata y es dirigido por un directorio de cinco miembros, con representación política plural.