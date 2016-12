[FOTOS]

Vedette a pura mateada con sus primas monjas en Mendoza

Belén Francese se reencontró con sus primas monjas en un convento de Mendoza, a quienes no veía hace una década y media.

#sanrafael #tardedeprimas #tardederisas Gracias por tu amor ❤️ infinito y entrega a los más necesitados. Orgullosa de vos siempre serás mi primita Mechi 💕😊 Una foto publicada por belufrancese (@belufrancese) el 27 de Dic de 2016 a la(s) 11:51 PST

🌟✨Gracias ✨🌟❤️que inmensa alegría y todo lo q nos pusimos al día. #rima ja ( me hicieron un mate especial xq lleva un kilo de azúcar) 😂 Una foto publicada por belufrancese (@belufrancese) el 27 de Dic de 2016 a la(s) 12:12 PST

Rumbo al convento ✨🌟❤️️🙏😱espero volver, estas magníficas chicas dedican su vida con entrega total a los más necesitados. #tardedeprimas Un vídeo publicado por belufrancese (@belufrancese) el 27 de Dic de 2016 a la(s) 12:29 PST

Belén Francese vivió un momento especial en San Rafael, Mendoza. Después de 15 años, se reencontró con sus primas monjas.Es que la actriz hará temporada de verano en San rafael, mendoza, con "Mr. Amor, casi casi un galán". Francese tiene tres primas que son monjas y fue a visitar a una de ellas, Mechi, al Monasterio Del Verbo Encarnado."Estoy muy feliz, vengo de una familia hermosa donde siempre la prioridad es la unión. Por carreras o profesiones distintas obviamente no siempre podemos vernos, pero siempre estoy en sus oraciones. Ellas son un ejemplo viven para los más necesitados. Lejos del lujo en una vida austera", explicó Belén en diálogo con DiarioVeloz.Acerca de la tarde que pasaron, contó: "Nos matamos de risa. Nos pusimos al día y me contó la historia de José. Me cuenta casos del hogar y yo le cuento cosas del medio, ya que no ven casi televisión. No tienen tiempo porque viven trabajando para los más necesitados".La poetisa vio sólo a una de sus primas hermanas, pero aclaró que aprovechará para encontrarse con todas.En Instagram publicó un video y fotos del momento. ¡Mirá!