JUSTICIA

Procesan a ex intendente por “incumplimiento de funciones”

José Inza, ex jefe comunal de Azul, que en varias oportunidades fuera cuestionado hasta por sus mismos concejales, deberá presentarse ante la justicia.

Conforme a trascendidos en medios locales, el ex intendente de Azul se encuentra más complicado. Es que, José Inza fue procesado junto a dos de sus ex funcionarios por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Al ex alcalde lo acompañan en el procesamiento el por entonces secretario de Economía, Néstor Requelme, y su par de Finanzas, Daniel Mujica.En ese sentido, el titular de la Fiscalía de Delitos Especiales, Javier Barda, acusó a Inza por cuatro hechos “en concurso real”; a Mujica por dos y a Requelme por un solo hecho.Las cuatro causas que se iniciaron en distintas fiscalías de Azul y que luego se unificaron, están relacionadas a la licitación a favor de TIP SA, al libramiento de cheques de pago diferido, a los sobresueldos que supuestamente cobraron algunos de sus funcionarios y al no pago a proveedores del Hospital Pintos.Inza es apuntado por la fiscalía por supuestamente entregar una licitación a medida a un proveedor amigo. Cuando los concejales del FAP y la UCR vieron el expediente “S” 2172/12 solicitaron la sesión especial para aprobar la interpelación.El pedido para interrogar al ex mandatario comunal surgió por irregularidades en la licitación Nº 2, de 2012, por la cual se adjudicó a la empresa Tercerización Ingresos Públicos S.A. (TIP S.A.) el cobro de las deudas que tienen los contribuyentes por tasas vencidas de más de cuatro meses.El jefe comunal azuleño y el presidente de la empresa TIP S.A., Eduardo Crispin, firmaron, el 11 de octubre de 2012, el contrato del servicio, según consignó Provincia Noticias.