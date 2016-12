SúPER TATTOO

Conocé a Celine, la musa inspiradora de Candelaria Tinelli

En uno de sus viajes a Europa, la hija de Marcelo Tinelli conoció a una joven completamente tatuada, que se convirtió en su musa, ¿de quién se trata?

Hace unos días Candelaria Tinelli sorprendió con un nuevo tatuaje: un blackwork, en su cuello. Hace un tiempo la joven se había hecho trabajos en el mismo estilo en sus brazos y espalda. Nada de lo que tiene pintado es casual, sino que está todo pensado al detalle y hasta tiene nombre: Celine Aieta.La hija de Marcelo Tinelli aprovecha cada viaje que hace para interiorizarse en el mundo del arte del tatuaje. En uno de sus paseos por Francia, Cande conoció a una joven que la inspiró a la hora de seguir tatuandose.Incluso, se pueden observar varias similitudes en los tatuajes de una y otra, aunque a la joven diseñadora aún le falta para completar el proyecto que tiene en mente para su cuerpo.“Veo las sesiones de tatuajes como rituales que implican una preparación física y mental. A medida que se acerca la fecha de la sesión, me voy poniendo nerviosa”, contó Celine en un blog especializado y describió el momento de tatuarse como “intenso”.En este sentido, es posible trazar un paralelismo entre Cande y Celine, dos chicas que se conocieron en Francia y que guardan varias similitudes en sus cuerpos.Para empezar, como indicó Infobae, ambas tienen flores en los brazos y en las piernas y tienen completamente dibujada la espalda y la cola.Sin embargo, aún presentan algunas diferencias. Para empezar, Celine tiene tatuadas las zonas íntimas y los pechos, y Candelaria todavía no (al menos, por lo que ha dejado ver).Por otra parte, Cande se realizó hace poco tiempo un blackwork en el cuello, mientras que Celine nunca modificó ese sector de su cuerpo.Finalmente, otro detalle importante: la diseñadora suele hacerse tatuajes en blanco y negro, y la artista francesa suele echar mano del rojo.Parecidas, pero no iguales: Celine y Cande le muestran al mundo que el lienzo de un artista también puede ser su propio cuerpo.Mirá las fotos de Celine Aieta en su cuenta de instagram: