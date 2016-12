OBRA PUBLICA

La Provincia le puso plazo a las inundaciones: “Al final del mandato”

En medio de la situación que se vive en Pergamino y localidades aledañas, el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, confirmó que las obras para frenar los anegamientos finalizarían en 2019.

“Hay que decir la verdad: el año que viene vamos a seguir sometidos a las inclemencias climáticas y, probablemente, el siguiente también, pero algún día había que empezar a construir”, se sinceró el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, en una entrevista a diario El Cronista.En cuanto al balance de 2016, el funcionario aseguró que fue muy positivo. “Pasamos en doce meses de la emergencia a la previsibilidad en todas las esferas de la administración pública. Cuando llegamos teníamos $ 200 millones en la caja y no podíamos pagar los aguinaldos. Había un déficit fiscal creciente sin hacer obras y con una presión impositiva récord”.“Ahora el déficit corriente ha bajado y esperamos que sea cero en 2017. El desequilibrio será por las obras de infraestructura y es sano que así sea, porque hay una deuda fuerte en este plano. Estamos celebrando paritarias con un año de anticipación. No hubo entregas de dinero a discreción y todo fue de acuerdo a lo pautado en el Presupuesto. Nos pusimos al día con los proveedores. El balance es favorable”, añadió.En este sentido, para bajar el déficit sin subir impuestos ni bajar gastos, desde la Provincia apuntan al crecimiento económico a través de la obra pública. “Una vez que esté avanzada, vamos a bajar el déficit total y, con eso, la presión impositiva. Nos gustaría ir más rápido, pero el agujero fiscal siempre lo pagan los contribuyentes”, señaló Lacunza.“La situación económica y social no permite ir más rápido. No hubo algo puntual, fue una decisión deliberada, un programa de gobierno”, puntualizó.En esta línea, consideró que “es más importante el rumbo que el ritmo, y vamos hacia el equilibrio”. Por último, con respecto a la inflación, el ministro de Economía confió en que para el próximo año será de 18%.“La inflación núcleo del segundo semestre promedia un 1,5% mensual y empezó un sendero declinante que va a consolidarse el año que viene”, concluyó.