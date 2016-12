EN MATHEU

El PJ bonaerense bancó a Cristina y ultimó detalles para el Congreso de mañana

Dirigentes del peronismo de todas las facciones internas y de todas las secciones electorales mantuvieron una reunión en la sede del PJ nacional, en la que terminaron de definir detalles del Congreso que se realizará el jueves en La Matanza.





Encabezada por su presidente, Fernando Espinoza, la mesa de conducción del PJ Bonaerense emitió anoche un comunicado formal de repudio en contra del procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner, ordenado por el juez federal Julián Ercolini.“Esta persecución en contra de la ex presidente lo que busca es tapar la situación de crisis económica que se vive en todo el país y que fue evidente en el día de Navidad. Esta fue la Navidad más triste que vivimos en los últimos años”, remarcó Espinoza.Por otro lado, el líder del peronismo provincia aseguró que “el Congreso del Partido, que se realizará mañana, va a reflejar los consensos a los que llegamos todos los sectores del peronismo bonaerense, entre los que se destacan los intendentes y el movimiento obrero”.Entre esos consensos está la ampliación de la Junta Electoral del Partido y el nombramiento de nuevos apoderados.De este modo habrá equidad bajo el sistema de reparto. En efecto la Primera Sección, la tercera y el interior sumarán un referente cada uno y el cupo restante lo ocupará el movimiento obrero. “El objetivo es que todos los sectores se vean representados”, le confió tiempo atrás un alcalde a La Tecla.Por fuera de eso, también se decidió conformar la Mesa Política con el objetivo de apoyar las decisiones que tome el Presidente del partido que estará conformada por 12 miembros con igual representación sectorial y a los que se plegarán la representación de los gremios que acompañan al peronismo.El encuentro partidario de mañana se va a realizar en La Matanza, "en ese lugar emblemático para todos los matanceros que es el Polideportivo Alberto Balestrini, a partir de la 9 de la mañana”, destacó Espinoza.COMUNICADO OFICIAL“El PJ de la provincia de Buenos Aires repudia enérgicamente el procesamiento de la ex presidenta de la Nación compañera Cristina Fernández de Kirchner.Es una muestra más de avasallamiento y persecución judicial que intenta ocultar el brutal ajuste que viene ejecutando este gobierno sobre el bolsillo de los trabajadores.Esa misma justicia que ignora hechos de gravedad internacional como “Panamá Papers” que involucra directamente al presidente Macri y a su familia. Esa misma justicia que mira al costado frente a los hechos de represión como los sufridos en Jujuy por la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Mayra Mendoza y por el presidente del Consejo Deliberante de Hurlingham Martín Rodríguez en ocasión de presenciar el juicio de una de las presas políticas de la Argentina, Milagro Salas.Los peronistas tenemos triste historia de persecuciones judiciales y proscripción política. Pero el pueblo siempre vence y reconoce a quien defiende sus derechos.