ECONOMÍA

Prat Gay insistió en la teoría de la salida pacífica: “Decidí dar un paso al costado”

El ex ministro de Economía dio su última conferencia de prensa donde hizo hincapié en su excelente relación con Mauricio Macri y confirmó que sigue dentro de Cambiemos. También decidió no polemizar con la figura de Elisa Carrió quien lo había definido como una persona con “intenciones políticas”: “La de Elisa es una voz más y yo le tengo bastante aprecio”.

Alfonso Prat Gay brindó su última rueda de prensa y frente a los medios insistió en la teoría de la salida pacífica del Ministerio de Hacienda y Finanzas: "Soy yo el que decidió dar un paso al costado".En ese sentido, el ex funcionario nacional hizo hincapié en la última postal que lo mostró junto al Jefe de Estado y recordó: "La foto del Presidente con su ministro saliente almorzando en un momento de distensión no es la foto de un renunciante ni un renunciado sino de dos personas que intentan encontrar cuál es el espacio hacia delante".Dentro de este contexto, Prat Gay evitó polemizar con Elisa Carrió quien ayer puso énfasis en definirlo como un hombre con demasiadas "intenciones políticas" y remató: "Carrió es una voz como tantas otras tan calificada, me puso muy contento que Lilita pondere a gente de mi equipo porque le tengo gran cariño"."Continúo dentro del espacio", señaló el ex ministro y remarcó que "los cambios se pueden dar de manera pacífica".Por fuera de lo meramente político, en materia económica, Prat Gay anunció como un éxito el sinceramiento fiscal ya que "se abrieron 112 mil cuentas bancarias que eran activos o dólares que estaban durmiendo una larga siesta debajo del colchón" y eso "siginifica una recuperación de la confianza""La tarea más ardua está cumplida, dejamos el auto en marcha", puntualizó el ex ministro.