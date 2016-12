POLíTICA 2.0

Poca repercusión en las redes por parte de los políticos bonaerenses tras el procesamiento de Cristina

A diferencia de otras situaciones judiciales por las que tuvo que atravesar la ex Jefa de Estado, en esta oportunidad no se vieron muchas repercusiones del ambiente político. Paula Oliveto, Gerardo "Momo" Venegas y Marcelo Díaz fueron algunos de los que cargaron las tintas contra la ex mandataria. Por el momento, apenas un concejal del FPV de Avellaneda, Emmanuel González, quebró una lanza por CFK.