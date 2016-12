RENUNCIAS

Cambios en el Gabinete de Macri y repercusiones: “El Gobierno está haciendo ajustes”

La salida de Prat-Gay del ministerio de Hacienda y, de Isela Costantini de Aerolíneas Argentinas, encendieron una señal de alerta. Para el politólogo Julio Burdman, se tratan de modificaciones con señales de “cambio” y “continuidad”. Bajar el déficil fiscal, el nuevo desafío.

“No pondría las dos cosas en un mismo nivel, pero es evidente que el Gobierno está haciendo ajustes”, dijo a LaTecla.Info el doctor en Ciencia Política, Julio Burdman, sobre renuncia de Alfonso Prat Gay al ministerio de Hacienda y de Isela Costantini en Aerolíneas Argentinas.En esta línea, aclaró que “en ambos casos, son decisiones tomadas por el presidente”, pero en el caso de Prat Gay, “hay aspectos de continuidad y también de cambio”.“En Finanzas sigue Caputo, arquitecto del regreso de Argentina al mercado internacional de capitales. Ahí hay continuidad. En Hacienda, en cambio, podemos prever que (Nicolás) Dujovne va a tener una visión algo más fiscalista que la de Prat Gay, si nos guiamos por algunas de las opiniones que emitió últimamente”.En efecto, estas opiniones tienen que ver, específicamente, con las columnas publicadas en Odisea Argentina, en las que resaltó el alto déficit en el país “y que debía ser encarado con más decisión por parte de la conducción económica”.No obstante, para Burdman “esto no quiere decir que su llegada implique cambios drásticos, pero es un dato”.La noticia de la renuncia de Prat Gay se conoció esta mañana y en conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, informó que fue el mismo Presidente, Mauricio Macri, quien tomó la decisión de pedirle la renuncia al ahora ex titular de Hacienda, quien no ha presentado su renuncia formal pero acatará la orden.Según trascendió, el funcionario quedó relegado de las negociaciones con los bloques opositores, especialmente el Frente Renovador que impulsó la modificación al gravamen, y con la Central General de Trabajadores.El mandatario optó por dividir la cartera y ubicar al economista Nicolás Dujovne al frente de Hacienda y Luis Caputo, quien fuera el secretario de Finanzas de la Nacíón, pasará a manejar el Ministerio de Finanzas. Cabe destacar que Caputo, tuvo un rol preponderante en la negociación con los Fondos Buitres en el comienzo de la gestión de Macri.Pero más allá del análisis, fueron varios los funcionarios y dirigentes que se hicieron eco de la noticia. “La salida del Ejecutivo de @alfonsopratgay es un hecho que preocupa. Aportaba otra visión a un Gobierno que parece encerrarse sobre sí mismo”, dijo el diputado massista Facundo Moyano. En tanto, el ex vicegobernador, Gabriel Mariotto opinó: “Si a esto le llamaron gradualismo, imaginate lo que viene. Construir justicia social lleva tiempo, destruirlo es inmediato"."Cuando a la Economía no la conduce la política se comunica un cambio de Ministro con el Presidente de vacaciones!", publicó, por su parte, el diputado camporista, César Valicenti; mientras que el sciolista Alberto De Fazio, tuiteó: "Calma, calma, el que viene es peor..."Cabe destacar que la renuncia de Prat-Gay es la segunda salida del Gabinete nacional en el término de una semana. Isela Costantini, presidenta de Aerolíneas Argentinas, anunció su salida el pasado miércoles 21 de diciembre en medio de rumores de un posible enfrentamiento con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.