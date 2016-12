¡EMBARAZADOS!

Pareja de famosos confirman que esperan su segundo hijo

Sabrina Garciarena confirmó que está embarazada de 3 meses de Germán Paoloski. Ambos ya son padres de León, de dos años.

La versión de que Sabrina Garciarena (33) y Germán Paoloski (42) esperaban un hermanito para León (2 años y 8 meses), circulaba hace al menos un mes en las redacciones. Y en la víspera de Navidad, la actriz de Los ricos no piden permiso se animó a darlo por hecho y hablar al respecto.En una nota con el programa Por si las moscas, de la AM Once Diez, se refirió por primera vez de su embarazo. "Me sorprendió mucho todo a mí. No tenía ni idea (de que estaba embarazada), vino de regalo". Feliz por su presente profesional y personal, la también modelo aseguró: "Este año fui la mujer maravilla. Mi hijo me dio más energía y podía con todo".¡Se viene un hermanito/a para León!