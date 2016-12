INTERIOR BONAERENSE

Las cooperativas eléctricas quieren lo suyo

Tras la condonación de una deuda por $ 21.000 millones que el Gobierno nacional aplicó a las grandes distribuidoras eléctricas, las prestadoras del servicio en los pueblos hicieron saber sus reclamos a Macri.

“Si le vas a dar algo a ellos, también dame algo para mí”. Las cooperativas eléctricas del interior bonaerense alzaron la voz contra dos actores preponderantes de la política energética nacional: el presidente Mauricio Macri y el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.Es que, tras la incorporación, a mediados de noviembre de este año, del artículo 15 en la ley de Presupuesto Nacional 2017, por el que se revisa el acuerdo de Convergencia de Tarifas Eléctricas que congeló las facturas por dos años en las provincias, el sector cooperativo que brinda electricidad a los pueblos del interior bonaerense pide que el Go-bierno nacional también tenga alguna “deferencia” para con ellos.El meollo de la cuestión radica en que empresas grandes, como Edenor, Edesur y Edelap, que prestan servicio en el Gran Buenos Aires (y a las que se les suman otras prestadoras que suministran energía fuera del te-rritorio provincial), podrán evitar el pago de un millonario incumplimiento. A ellas se les condonarán 21.000 millones de pesos que le adeudan a la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista en el país: Cammesa.En contrapartida, las cooperativas eléctricas de los lugares más recónditos de la Provincia, por no tener deuda alguna con el mismo ente, no podrán gozar de idéntico beneficio. Conclusión: perdieron por “buenos pagadores”.Por tal motivo, desde la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires (FE.DE.CO.BA) mostraron su descontento. El gerente de la entidad, Mario Vitale, en diálogo con La Tecla consideró que “el sector cooperativo fue perjudicado”.“El que se beneficia es el que acumuló deuda, sin duda. El que no acumuló deu-da, por más que el Estado reconozca que existe una diferencia de ingresos que debió percibir en el período de estos dos años, si está al día no tiene manera de apropiarse de esa diferencia”, añadió.En ese sentido, el máximo referente de FE.DE.CO.BA apuntó que sería justo y necesario que “el sector cooperativo sea resarcido”. Incluso reveló que por este asunto ya le han reclamado al Ministerio de Energía de la Nación.Para Vitale, “si existe un derecho de percibir una suma de dinero por el hecho de que el Estado nacional congeló las tarifas y ese beneficio sólo se traduce en una moratoria, también se debería reconocer al que estuvo al día a pesar de tener las tarifas congeladas”.Desde la otra parte, voceros del Ministerio de Energía de la Nación confiaron a La Tecla que si bien ya tienen conocimiento sobre el reclamo de las cooperativas, aún no está definido qué propuesta le van a hacer al sector. “No está resuelto qué es lo que va a pasar en esos casos”, apuntaron desde la cartera que conduce Aranguren. No obstante, adelantaron que se defina lo que se defina, primero se van a abocar a resolver qué clase de monto deberán compatibilizar las grandes empresas con deuda en Cammesa, y luego se van a sentar a ver qué clase de “atención” se puede tener con el sector cooperativo.Aun así, las prestatarias del interior van a la carga, inclinan la cancha con una insistencia letal y le dejan una sugerencia al ministro de Energía: “Hay que hacer una ingeniería económica para saber cómo van a aumentarnos, pero una posibilidad es que nos otorguen una bonificación por buen cumplimiento y lo que surja de este cálculo sea trasladado a través de un descuento en el precio de la compra de energía que nosotros le realizamos a Cammesa”.