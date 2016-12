PRESUPUESTO 2017

En Cambiemos creen que el año próximo la gestión se ordenará

Luego de la sanción del ejercicio financiero, el diputado provincial y presidente de la comisión de presupuesto, Marcelo Daletto, conversó con La Tecla en Vivo. "Ya no es noticia si la Provincia paga los sueldos, es normal", aseguró al respecto.

“Cuando asumimos había que hacerse cargo de los sueldos y el aguinaldo en la provincia y la cifra ascendía a 12 mil millones de pesos en diciembre y 6 mil millones de aguinaldo. En la tesorería había solo el uno por ciento para pagar”, recordó a La Tecla en Vivo, el diputado de Cambiemos.Daletto presidió el miércoles el recinto en la Cámara Baja, ya que es el presidente de la comisión de presupuesto. En ese sentido, luego de sancionarse el ejercicio financiero 2017, el legislador señaló que "vamos a tener un año 2017 en qué lo que se recauda va a alcanzar".En tanto, en el repaso de otros temas, el diputado consideró que la figura de la mandataria bonaerense, María Eugenia Vidal, es “la más reconocida de la Argentina” porque estima que se encargó de una provincia en llamas y en pocos días confeccionó un presupuesto con mucha obra pública.“El año que viene va a hacer mucha más ordenado en la provincia”, consignó en otro sentido respecto del futuro que prevé. Y respecto de las paritarias docentes, las cuales todavía no se llegaron a un acuerdo, estimó que las clases van a iniciar en tiempo y forma.“Las paritarias siempre se entra de manera conflictiva, es la única forma de encararlas y por eso no me parece que lo que haga el titular de Suteba, Roberto Baradel, esté mal”, sentenció, en tanto que añadió: “Pero debo decir que el trabajo de Alejandro Finocchiaro al frente de la dirección de Cultura y Educación es un trabajo muy bueno, y en especial por la buena relación que mantiene con los sindicatos. Por eso considero que el año que viene las clases van empezar desde el primer día”.