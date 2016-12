EN JOSE C. PAZ

Vidal se mostró con intendentes peronistas y llamó a “trabajar todos juntos” por los bonaerenses

Invitada por el jefe comunal de José C. Paz, Mario Ishii, la gobernadora participó de la inauguración de dos hospitales para el distrito. Resaltó la ejecución de obras y puso fin a especulaciones de acercamiento con el justicialismo de cara a 2017. Estuvo como invitado Eduardo Duhalde, a quien el anfitrión agradeció por la creación del distrito.





“En cada municipio hay obras en ejecución, más de 800 que se están haciendo realidad y eso es por el trabajo en conjunto con los intendentes”, destacó la gobernadora María Eugenia Vidal durante el acto que tuvo lugar en José C. Paz y contó con la presencia de 30 intendentes del Conurbano y la Provincia.El acto se llevó adelante días después del lanzamiento de un frente peronista encabezado por el mandamás paceño, Mario Ishii; que anunció la participación en las elecciones de 2017, como puntapié para recuperar terreno en 2019. Durante su discurso Ishii agradeció a Eduardo Duhalde la creación del distrito, y agradeció a la Gobenadora su presencia en José C Paz, y echo por tierra cualquier especulación al dejar en claro que nunca se irá del peronismoEn este sentido, Vidal expresó: “Como bien dijeron Mario (Ishii) y Eduardo (Duhalde), lo que importa es que la elección terminó en 2015 y ahora la gente quiere que trabajemos juntos y que les demos respuesta, no importa de qué partido político seamos, porque la necesidad, la enfermedad, el asfalto que falta, la ruta que no se hizo no tiene signo político, detrás de eso está la gente que necesita nuestra respuesta. Hacer y estar va a seguir siendo nuestro objetivo”.“Quiero agradecerles a todos, me hayan o no me hayan votado en la última elección, no tengo más que palabras de agradecimiento para los vecinos de esta provincia. En un año difícil, sostuvieron la esperanza y la siguen sosteniendo, a pesar de las dificultades”, añadió y deseó una feliz Navidad a todos los presentes.Además de varios intendentes de la zona, del acto participaron muchos dirigentes del peronismo. Entre otros, estuvieron Julián Domínguez, Mario Baudry, Alejandro Granados, Humberto Zúccaro, José Molina, Juan Manuel Alvarez, Carlos Catebetti, y también el camporista José Ottavis, cuya remera verde fluo no pasó para nada desapercibida.Previo a su desembarco en José C. Paz, Vidal recorrió los partidos de San Cayetano, Gonzáles Cháves y Tandil, en el marco de sus visitas semanales a los distintos municipios bonaerenses.