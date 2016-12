LA PLATA

Hermano del ex intendente Bruera, más complicado: “Empujó a los funcionarios a la corrupción”

Guillermo Andreau, quien denunció a las autoridades municipales de La Plata por haber pedido coimas para rezonificar terrenos, dialogó con La Tecla en Vivo y reveló detalles de la causa. Cómo operaban los funcionarios que están a un paso de quedar tras las rejas.

El empresario e ingeniero agrónomo, Guillermo Andreau, se acercó a la fiscalía de Jorge Paolini para denunciar, en 2014, una red de corrupción en La Municipalidad de La Plata que involucraba, nada menos, que a Mariano Bruera, hermano del por entonces intendente Pablo Bruera.“En principio, (el empleado municipal Raúl Moratti) era el funcionario que le acercaba negocios a (Javier) Pacharotti, por entonces concejal del oficialismo. El me dice ‘estoy terminando el trámite de rezonificación, y me dijo el ex secretario de Gestión Pública, Enrique Sette, que me encargue de esto’ y me pide 220 mil dólares”, relató Andreau en diálogo con La Tecla en Vivo (Cadena Rio 88.7).A partir de entonces, el empresario se acercó a la fiscalía para realizar la denuncia. Fue el fiscal Jorge Paolini quien decidió intervenir los teléfonos y poner un micrófono a Andreau para grabar las conversaciones con los funcionarios.“Me reuní con (el ex director de Planeamiento Roberto) Moreno en el despacho de Sette a las 15 horas, vigilado por la fiscalía. Me dijeron que iban a hablar con Pablo Bruera y vino una baja del pedido de guita, cerca del 15 por ciento”, recordó el denunciante.“Como tomaron los teléfonos, se escucha a Mariano Bruera apretar al director de Planeamiento. El hermano del intendente lo empuja a la corrupción, en una suerte de amenaza. El grueso iba todo para arriba. Los más crotos son los que están presos, y quienes más se enriquecieron, son grandes señores hipermillonarios”, acusó Andreau.En esta línea, apuntó que La Plata “es la capital nacional de la corrupción. Me encontré con una sorpresa de la mano del fiscal Paolini, porque actuó como tenía que actuar en un país civilizado, quien lleva adelante la investigación”.Asimismo, Andreau vinculó los hechos de corrupción denunciados “con las 35 mil personas que viven en villas miserias en La Plata. Las consecuencias sociales, son fenomenales”.Tal como publicó LaTecla.Info, tanto Mariano Bruera como el resto de los funcionarios implicados tienen orden de detención. No obstante, el abogado del hermano del intendente solicitó una eximición de prisión a la Cámara de Apelaciones.Dos de los imputados ya están detenidos mientras que cuatro fueron los que pidieron la eximición de prisión. Quienes ya se encuentran bajo la custodia policial, en tanto, se negaron a declarar.