FIESTAS NAVIDEñAS

Plan alimentario para festejar saludablemente

La Licenciada en Nutrición Julieta Lupardo detalla cómo evitar los excesos en estos días de Fiesta.

En época de celebraciones navideñas es muy importante tener armada una rutina alimentaria y no debemos saltearnos ninguna comida. El error más común es no comer durante el día para poder comer sin límite durante las reuniones y así compensar las calorías consumidas."La idea es que se realicen las 4 comidas diarias (Desayuno, Almuerzo, Merienda y Cena), sin saltear ninguna", cuenta la licenciada en Nutrición Julieta Lupardo. "Es importante que previo a la reunión se lleve a cabo una colación para “aplacar” el hambre y no estar tan tentados y ansiosos durante la cena. Dentro de estas opciones se puede optar por una fruta o ensalada de frutas, un yogur descremado, una compotera de gelatina con frutas en trozos".El objetivo es poder consumir moderadamente una entrada, un plato principal y un postre. Tanto en la entrada como en el plato principal debe haber verduras presentes, ya sea en ensaladas o verduras grilladas o hervidas. Se recomienda que en el postre haya frutas.El menú recomendado por Julieta Lupardo para las fiestas es:Entrada:1Tomate relleno con atún (mezcla de atún, cebolla, pulpa de tomate, queso untable Light y mayonesa Light)ó 2 Mitades de huevos rellenos (mismo relleno que el tomate)ó Vitel toné (2 fetas de peceto con 1 cucharada de salsa)ó 1 Porción de torre de panqueques (lechuga, tomate, zanahoria rallada, jamón cocido natural, queso en fetas descremado y condimentados con una mezcla de queso untable Light y mayonesa Light)Plato principal:2 Rodajas de matambre arrollado (relleno con jamón cocido natural, zanahoria, huevo, queso y acelga) con ensalada de todos los coloresó Tapa de asado o bondiola de cerdo o pollo o pavita a la parrilla con ensalada de todos los coloresó 2 Canelones de verdura con salsa de tomatePostre:Ensalada de frutasó 1 Porción de una tarta frutaló 2 Bochas de helado (un sabor de crema y un sabor al agua)Mesa dulce: separar en una compotera chica: frutas secas + maní con chocolateó 1 Porción de pan dulceComo bebida durante la previa se puede optar por agua o gaseosa Light y se reserva una copa de champagne para el brindis de las 00hs.Además, la Lupardo enfatiza que es fundamental la realización de actividad física pre y post fiestas: "saliendo a caminar una hora ayuda a que el cuerpo empiece a gastar las calorías ingeridas. Y es muy importante saber que después de las fiestas NO se deben hacer ayunos ni dietas extrañas. Hay que seguir con una dieta equilibrada y una buena hidratación".