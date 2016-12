HACIA LAS ELECCIONES

¿Señal de acercamiento? Vidal compartirá acto con Ishii, Granados, Cariglino y Aldo Rico

Tal como adelantó LaTecla.Info, los referentes peronistas construyen un nuevo espacio con vistas a 2017. Este viernes a las 10 horas se mostrarán juntos durante la inauguración de dos hospitales en José C. Paz, acto que contará con la participación de la gobernadora María Eugenia Vidal.

La gobernadora María Eugenia Vidal compartirá este viernes un acto con los intendentes peronistas de José C. Paz, Mario Ishii; y de Ezeiza, Alejandro Granados; y con el ex mandamás de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino; y el de Pilar, Humberto Zúccaro. También trascendió la posible presencia del ex presidente Eduardo Duhalde y del ex jefe comunal de San Miguel, Aldo Rico.Tal como publicó LaTecla.Info, los dirigentes peronistas acercaron posiciones y se encuentran en pleno proceso de construcción de una alternativa política de cara a 2017.El objetivo, es “recuperar la unidad del peronismo y mantener el apoyo a la gobernabilidad de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal”, señalaron en un comunicado.En esta línea, apuntaron que “ni lo ‘nuevo’ garantiza éxito, ni lo denominado ‘viejo’ es sinónimo de fracaso. La derrota del peronismo en las elecciones pasadas caló hondo y aún no se vislumbra quién pueda encabezar un liderazgo fuerte que convoque a la unidad por si sólo”.Por este motivo, buscarán generar espacios de debate y participación para avanzar hacia los objetivos de recuperar el poder para el peronismo en las elecciones de 2017 como puntapié inicial para pelear en 2019.Previo a su desembarco en José C. Paz, Vidal recorrió los partidos de San Cayetano, Gonzáles Cháves y Tandil, en el marco de sus visitas semanales a los distintos municipios bonaerenses.