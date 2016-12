LAS FOTOS

El sorprendente desnudo de Griselda Siciliani para una revista

"El Planeta Urbano" Estoy entre Noemi Alan y Susana Brunetti no? Amé esta tapa retro .... Muy vedette de los 80 Feliz Gracias Fotos @santiagoalbanell Nota @luisitocorbacho Una foto publicada por Griselda Siciliani (@griseldasiciliani) el 21 de Dic de 2016 a la(s) 8:40 PST

El 2016 fue un año muy agitado para Griselda Siciliani. En lo laboral, la actriz protagonizó Educando a Nina, una de las ficciones más exitosas de la televisión argentina, y en lo afectivo, se separó de Adrián Suar, luego de 8 años de relación y una hija en común.Sin embargo, lejos de padecer el desgaste por las largas jornadas de grabación y la tristeza por el fin de su matrimonio, la actriz luce hoy más espléndida que nunca y así lo demostró con una súper jugada producción fotográfica que realizó para la revista Planeta Urbano.“Estoy entre Noemi Alan y Susana Brunetti no? Amé esta tapa retro.... Muy vedette de los 80. Feliz. Gracias”, escribió con orgullo Griselda en Instagram junto a la portada de la publicación que bajo su nombre lleva el título: “Marcada por el éxito”. Sobre esta afirmación y la belleza que se percibe en las fotos, la actriz dijo: "¿Si es verdad que te separás y te ponés más potra? Nada que ver, porque a principio de año estuve muy potra y no me había separado. Pero bueno, ¡espero que pase! (risas). Igual yo siento que tengo la sensualidad a flor de piel, y eso no tiene tanto que ver con si estoy gorda, flaca, linda o fea. Es algo de mi persona que a veces relaciono con la danza, con el conocimiento de mi cuerpo".Sobre la posibilidad de volver a formar pareja, Griselda aseguró: “Sí, tengo ganas de volver a enamorarme. No ahora, ahora hay que dejar pasar un rato, hacer los duelos y ver qué pasa con uno, que te pasa. Ahora estoy muy madre, pero en algún momento supongo que volveré”. Resplandeciente y segura, Griselda Siciliani confirmó que tiene un lugar ganado en el mundo del espectáculo más allá de quién sea su pareja.